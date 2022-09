Mina Settembre 2, slitta ancora l’inizio della serie tv: i fan di Serena Rossi sono furiosi

Continua a slittare la programmazione della prima puntata di Mina Settembre 2. I fan spazientiti protestano: i motivi dietro la ricollocazione.

Non c’è pace per la seconda stagione di Mina Settembre 2 visto che la prima puntata non riesce a vedere la luce. Dopo una prima riprogrammazione, adesso la serie tv con Serena Rossi slitta ufficialmente ad ottobre: cosa sta succedendo.

La Rai è pronta ad rinviare un’altra serie dopo Il Nostro Generale. Ancora una volta la ricollocazione è dovuta dalle elezioni politiche previste per il prossimo 25 settembre. Infatti continua a slittare la prima puntata di Mina Settembre 2. La serie con protagonista Serena Rossi era programmata per domenica 25 settembre, nel giorno del voto. Proprio a causa dell’ingombrante evento, il servizio pubblico ha voluto preservare una delle sue serie di punta, che avrebbe perso inevitabilmente pubblico con gli italiani alle urne.

Così in queste ore la Rai ha deciso che la seconda stagione di Mina Settembre partirà il prossimo 2 ottobre. Il motivo è chiaro a tutti, visto che la rete ammiraglia il prossimo 25 settembre la rete ammiraglia trasmetterà uno speciale sulle elezioni con Bruno Vespa e Monica Maggioni, dalla chiusura delle urne ai primi exit poll. La fiction avrebbe dunque dovuto chiudere anzitempo la premiere, per questo motivo verrà preservata alla domenica successiva.

Mina Settembre 2, slitta causa elezioni: le ultime

Una volta svelata la data del ritorno sul piccolo schermo, a rivelare alcune anticipazioni sui nuovi episodi ci ha pensato proprio Serena Rossi. L’attrice napoletana nel corso di un’intervista ha quindi affermato: “Nelle nuove puntate, Mina terrà un corso di educazione sessuale ai ragazzini di una scuola media e si imbatterà in storie dalle problematiche attuali“. Ma le anticipazioni non sono finite qui, con l’attrice che ha continuato: “Su Domenico (interpretato da Giuseppe Zeno) finalmente prenderà una decisione. Cosa dire di più? Che ci sono stati giorni in cui siamo schiattati dalle risate…“.

Sempre Serena Rossi ha poi aggiunto che ci saranno due gradite new entry che animeranno le trame e sono Marisa Laurito e Antonia Liskova. Le due attrici si andranno ad aggiungere ai confermatissimi Giorgio Pasotti nei panni dell’ex della protagonista, il magistrato Claudio De Carolis e Christiane Filangieri in quelli di Irene. Quindi ad inizio ottobre la fiction tornerà con i 12 episodi suddivisi in sei puntate ma, come spiegato nel primo paragrafo nella 1° puntata verrà trasmesso un solo episodio per lasciare spazio allo speciale Porta a Porta sulle elezioni.