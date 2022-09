L’Isola dei Famosi, uno dei naufraghi più amati di sempre in lacrime: gravissimo lutto

Giornata triste per uno dei naufraghi più amati della storia dell’Isola dei Famosi. Infatti in queste ore ha subito un gravissimo lutto.

Una tristissima notizia ha coinvolto uno dei naufraghi più amati di sempre della storia dell’Isola dei Famosi, il noto reality show condotto da Ilary Blasi. Un lutto terribile ha stravolto la sua vita: cos’è successo.

In queste ore una bruttissima scomparsa ha colpito una delle protagoniste più amate di sempre dell’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Elisa Isoardi. Infatti si è spenta l’anziana nonna Lucrezia, che la presentatrice chiamava in maniera molto affettuosa con il nomignolo Memè. A dare la notizia ci ha pensato la stessa Isoardi, pubblicando poche ore fa uno scatto in compagnia dell’anziana donna. A corredo della foto c’era una descrizione che recitava: “Ciao Memè nonnina mia“. Nel primo degli scatti è possibile vedere le mani della presentatrice intrecciate con quelle, affaticate e provate dall’età, dell’anziana donna.

La seconda foto, invece, sarebbe stata scattata diversi anni fa. Al suo interno si può vedere una giovane Elisa Isoardi che abbraccia da dietro la sua amata nonna. In queste ore la presentatrice sta ricevendo moltissimi messaggi di affetto e di cordoglio su Instagram. Fra i personaggi che si sono sentiti in dovere di farle le condoglianze ci sono anche Angela Melillo e Rosanna Marziale, che hanno scritto sotto la foto dei commenti per manifestare alla loro amica tutta la loro vicinanza. Andiamo quindi a vedere come la presentatrice ha ricordato l’amata nonnina.

Isola dei Famosi, Elisa Isoardi piange la scomparsa della nonna: l’ultimo saluto

Tutti i seguaci di Elisa Isoardi avevano sentito parlare dell’anziana parente. Non era infatti la prima volta che Elisa Isoardi faceva riferimento alla sua amata Memè, parlando del fatto che in qualche modo si sentiva in colpa per non essere riuscita, negli ultimi anni, a starle vicino come avrebbe voluto. Infatti l’ultimo messaggio della presentatrice per la nonna era arrivato sempre su Instagram.

Al suo interno la Isoardi aveva scritto: “Memè, la chiamo così fin da quando sono piccola, mia nonna Lucrezia. Ogni volta che la vedo mi rendo conto di quanto mi dispiace non poterle dedicare più tempo, è una fortuna poter parlare ancora con lei e vedere nei suoi occhi la stessa luce e la stessa forza che rivedo in me stessa“. Nello stesso posto la presentatrice ha poi concluso: “I nonni ci lasciano un’impronta nell’anima per tutta la vita. Grazie a tutte le persone che assistono con cura i nostri anziani“. Adesso però è arrivato il terribile lutto che scuote la vita della conduttrice.