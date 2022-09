GF Vip, terribile lutto sconvolge tutti a pochi giorni dal via: è morto poco fa

Un terribile lutto ha colpito il mondo del GF Vip a pochi giorni dalla partenza del reality show: lo shock sul web

Un dolore inspiegabile, una grande perdita che inevitabilmente segnerà le due sorelle che hanno fatto parte del reality show da protagoniste. L’ultimo saluto sui social è straziante: è morto solo poco fa.

Un figlio non è mai abbastanza pronto per vedere il proprio papà o la propria mamma volare via, eppure arriva un momento nella vita in cui affrontare la situazione è inevitabile. Le sorelle Provvedi, meglio conosciute come Le Donatella, si sono trovare di fronte allo spiacevole evento prima del previsto: è morto il papà. Giulia e Silvia hanno comunicato la notizia sui propri social con un grande solco al cuore e un vuoto che sarà inevitabilmente difficile da colmare.

Uno sfondo nero ed un cuore rosso e la didascalia che fa sentire tutto il dolore delle sorelle e di Matteo: “Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai insegnato tu. Papà Ti ameremo per sempre”. Non sono state ancora rese note le cause della scomparsa del papà de Le Donatella, ma non è escluso che nei prossimi giorni, a mente lucida, le due sorelle possano scegliere di far chiarezza sull’accaduto, esattamente come non molto tempo fa si è vista costretta fare Emma Marrone.

Le Donatella perdono il papà: grave lutto per le sorelle del GF Vip

Silvia, Giulia e Matteo sono particolarmente legati al papà che, purtroppo, è scomparso. Sui social è diventata una gara di messaggi di cordoglio per la famiglia che è stata colpita dal grande lutto. Tra i personaggi di spicco emergono Margherita Zanatta, Jonathan Kashanian, Laura Pausini, Teresa Langella, Christian Marchi, Laura Chiatti, Carlotta Ferlito, Mietta, Paolo Ruffini, Antonella Elia, Marcello Sacchetta, Giusy Ferreri e tanti altri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e non solo.

Tra i commenti che più hanno creato scalpore c’è quello dell’ex di Giulia, l’attuale portiere della Fiorentina in prestito dall’Atalanta, Pierluigi Gollini che ha commentato il post delle sorelle con due cuori spezzati.