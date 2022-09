Elodie punzecchiata da Marracash? L’ex di Iannone registra video shock

L’ex di Andrea Iannone, che oggi si starebbe frequentando con Elodie, ha registrato e subito diffuso un video un cui si sente Marracash dire alcune parole con il sorriso sul volto. Si tratta di una frecciata alla cantante?

Inizialmente erano stati solo degli avvistamenti. Poi Elodie aveva trascorso le vacanze in Sardegna insieme ad un gruppo di amici, fra cui c’era anche Andrea Iannone. Pazientemente, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha continuato a riportare tutti gli scatti che mostrava come trascorressero molto tempo insieme.

Dopo la vacanza in Sardegna, Elodie e Iannone sono stati avvistati insieme a Lugano, mentre si tenevano per mano. Sembrava dunque molto chiaro che fra i due non ci fosse una semplice amicizia. Il servizio fotografico di Chi Magazine, dove l’ex pilota di Formula 1 abbraccia la cantante, ha dato un’ulteriore conferma della loro relazione.

Cosa pensa Marracash di Elodie e Iannone?

Marracash sta girando l’Italia con numerose date del In persona tour. Fra i suoi numerosissimi fan c’è anche Giulia De Lellis. L’influencer ha ripreso con il proprio cellulare molti spezzoni del concerto al Mediolanum Forum di Assago, dove la si sentiva cantare a squarciagola. Scherzando, ha raccontato di essersi rovinata da sola tutte le registrazioni.

Fra gli ospiti della serata c’era anche Elisa Toffoli, con cui Marracash ha intonato Niente canzoni d’amore. Dalle riprese di Giulia De Lellis si vede chiaramente il cantante sorridere ed allargare anche le braccia mentre pronuncia alcuni versi: “Anche se ora fingi che con quello scemo con cui esci sia sul serio, davvero“.

La ex di Iannone si rende conto del gesto e cancella tutto

Giulia De Lellis, che ha evidentemente pubblicato numerosi frammenti del concerto di Marracash perchè è una fan sfegatata. Senza rendersene conto, ha però fatto una clamorosa gaffe. Non ha visto la malizia del suo cantante preferito nel recitare alcuni versi, che sembrerebbero essere diretti ad una persona che lei conosce molto bene.

Dal 2016 al 2018, infatti, Giulia De Lellis ed Andrea Iannone hanno avuto ufficialmente una relazione. L’ex pilota ha raccontato più volte che la loro frequentazione è nata nel suo momento più difficile della vita. Non appena l’influencer si è resa conto del significato del video che aveva pubblicato, lo ha cancellato immediatamente.

Ormai, però, era troppo tardi. Diversi utenti, soprattutto su Twitter, se ne erano fatti una copia e lo hanno diffuso:

Marracash fa una dedica a Elodie (che ora sta con l’ex della De Lellis)? Giulia riprende la scena del concerto #elodie #giuliadelellis #Marracash pic.twitter.com/OG24ZwlUen — disagiotv (@disagio_tv) September 14, 2022

Ecco il servizio fotografico di Chi Magazine che ha confermato la relazione fra Elodie e Iannone: