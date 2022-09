I clienti Vodafone possono esultare: la super promozione è ancora valida

Buona notizia per tutti coloro che si affidano a Vodafone per le promozioni su chiamate e internet: arriva la proroga vincente

In Italia moltissime persone hanno deciso, anche da diverso tempo, di affidarsi alle offerte di Vodafone per quanto riguarda la telefonia mobile. Oppure per navigare in rete con i propri dispositivi mobili.

La compagnia telefonica di origine britannica spopola dunque anche in Italia. Nelle ultime settimane Vodafone ha lanciato alcune promozioni importanti, per soddisfare le esigenze dei consumatori e soprattutto per evitare un rincaro poco apprezzato in linea generale.

Una di queste è la conveniente promozione Vodafone Bronze. L’offerta prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 Giga di traffico internet mobile in 4G e servizi standard inclusi.

Vodafone proroga la promozione Bronze: ecco fino a quando sarà valida

Una promozione, quella nominata Bronze, valida soltanto per coloro che approdano a Vodafone passando da altri provider come Iliad, Fastweb, PosteMobile, LycaMobile e altri operatori virtuali.

Un mezzo per strappare utenti e abbonati ad altri provider rivali. I risultati sembrano ottimi, visto che con Vodafone Bronze si possono ottenere molti servizi collaterali (come la segreteria telefonica annessa) a soli 7 euro al mese.

La buona notizia è che Vodafone non ha voluto far esaurire e terminare questa promozione con la fine del mese di agosto e della stagione più calda. La novità parla di una proroga importante per tutti i nuovi clienti: Vodafone Bronze a 7 euro al mese viene proposta, oltre in versione SMS winback ad alcuni ex clienti Vodafone, dal 5 al 18 settembre 2022 a tutti i nuovi clienti Vodafone ricaricabile che contestualmente richiedono la portabilità del proprio numero di telefono mobile.

Un’ottima notizia che attirerà in queste settimane anche molti altri nuovi clienti. Ovviamente la strategia Vodafone, effettuata anche dagli altri operatori con promozioni ad hoc, resta la solita: attirare nuovi abbonati con esche convenienti, come promozioni a basso costo e con buone offerte standard. Mentre gli abbonati storici sono costretti a restare con tariffe più elevate, o al massimo cambiare provider. Così si innesca un circolo di disdette e nuovi contratti.