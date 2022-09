Charlene e Alberto di Monaco lo hanno fatto davvero: incredibile! Un passo avanti importante che ha sorpreso davvero tutti

Dopo un lungo periodo segnato da voci di separazione e di rapporti piuttosto freddi, la coppia del Principato si è fatta fotografare in pubblico mentre si scambia un bel bacio.

Una crisi lunga, difficile, mascherata da un silenzio che si è fatto via via più assordante. Nei mesi passati, soprattutto quelli del 2021, Alberto di Monaco aveva cercato di salvare il proprio patrimonio con la principessa Charlene in tutti i modi. Il lungo viaggio in Sud Africa dell’ex nuotatrice professionista, culminato con un problema di salute (un’infezione dopo operazione odontoiatrica), aveva acceso un campanello d’allarme. La stampa francese era sempre stata molto critica a riguardo, parlando di parti non dette, di crisi matrimoniale e della Wittstock ormai distrutta da una relazione che non voleva più. Anche il rientro in Europa nei mesi scorsi, con il lungo “parcheggio” all’interno della clinica riabilitativa in Svizzera, non era sembrata proprio una mossa di buon auspicio. Charlene aveva bisogno di riprendersi mentalmente e fisicamente, questa la versione ufficiale arrivata da Palazzo. Evidentemente qualcosa, però, deve essere cambiato nel corso delle ultime settimane, visto che così pimpante l’ex olimpionica della piscina non la si era più vista da molto tempo.

Charlene e Alberto di Monaco lo hanno fatto davvero: bacio pubblico riportato anche su Instagram

Ora sui social arrivano addirittura degli scatti che scaldano il cuore di tutti i sudditi. Alberto e Charlene sorridenti, felici, che si scambiano baci. Un quadro familiare sereno che li vede impegnati nella posa della prima pietra di un rifugio per animali in pericolo. Il rifugio della Société Protectrice des Animaux, situato nel comune di Pielle, sarà pronto nel 2023 e si prenderà cura dei cuccioli in difficoltà, per poi riportarli nel loro habitat naturale.

La stessa Charlene è stata insignita del ruolo di presidente e seguirà da vicino la struttura, non appena sarà pronta.

Nelle immagini pubblicate sul profilo Instagram della famiglia reale, Alberto e la moglie sono ripresi mentre posano la prima pietra, con tanto di guanti e cazzuola. In più il principe bacia teneramente sulla guancia la sua Charlene, che contraccambia con un largo sorriso. Una serenità che non si vedeva davvero da molto tempo e tutto questo in favore di camere e fotografi presenti.

Esistono però anche altre correnti di pensiero da parte dei più maligni che non vedrebbero l’episodio in modo così cristallino come è stato raccontato. La Wittstock, secondo il gossip, sarebbe infatti costretta alla vita pubblica del Principato, che in realtà odia da tempo, da un presunto accordo con il marito. Si parla di 12 milioni di euro l’anno per presenziare agli eventi ufficiali accanto a lui. Un modo per salvare le apparenze ben remunerata, tenendo in piedi un matrimonio che in realtà fa acqua da tutte le parti. Qualcuno ha anche avvalorato questa tesi portando come prove le vacanze separate dei due ad agosto. Alberto era infatti in compagnia dei figli in uno yacht in Corsica, mentre della moglie non c’era traccia.