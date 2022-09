“Non si fida”, botta e risposta tra Amadeus e Ornella Vanoni: è caos – VIDEO

Un botta e risposta da non credersi tra Amadeus e Ornella Vanoni che si sono trovati a condividere il palco di Arena ’60 ’70 ’80 e ’90

In questi giorni sta andando in scena l’evento che vede protagoniste le canzoni degli anni passati all’Arena di Verona con numerosi ospiti. Il padrone di casa si è trovato a battibeccare con un’icona di quei tempi.

Non è la prima volta che Amadeus e Ornella Vanoni condividono il palco e, come si sa, l’icona della musica italiana ha sviluppato un caratterino molto particolare che l’ha resa protagonista di tanti meme del web. Questa volta, i due finiscono nell’occhio del ciclone per un botta e risposta avvenuto sul palco di Arena ’60-’70-’80-’90 in occasione dell’esibizione dell’artista, così come ripreso dagli occhi vigili dei telefonini presenti all’evento.

In particolare, su Instagram è l’ex gieffino Biagio D’Anelli che ha pubblicato il video che vede protagonisti Amadeus e Ornella Vanoni battibeccare:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biagio D’anelli (@biagiodanelli)

Come scrive lo stesso D’Anelli, i due hanno avuto un piccolo battibecco che si è trasformato in un siparietto live: “Piccola diatriba tra Ornella Vanoni e Amadeus in esclusiva per voi. Immagini inedite (che non vedrete mai) del nuovo format 70-80-90 settimana prox in onda su Rai 1. Amadeus che non si fida di far cantare l’immensa Ornella Vanoni live ma con le basi. Ornella Vanoni si Ribella”.

Arena ’60-’70-’80-’90 il programma delle tre serate Rai

Quest’anno Amadeus è tornato alla conduzione di Arena ’60-’70-’80-’90 per tre serate di sola musica all’Arena di Verona. La prima trasmissione sarà sabato 17 settembre, poi il 24 ed infine la terza ed ultima serata il 1 ottobre. Il 13 settembre, insieme ad Ornella Vanoni, si sono esibiti Holly Johnson con Frankie Goes To Hollywood con “Relax”, gli Aqua con “Barbie Girl”, The Trammps con “Disco Inferno”, Haddaway con “What Is Love”, Umberto Tozzi con “Stella Stai”, Katrina con “Walking On Sunshine”, Fools Garden con “Lemon Tree”, Nik Kershaw con “The Riddle”, Fabio Concato con “Domenica Bestiale”, Amii Stewart con “Knock On Wood”, Rockets con “Galactica”, Double Dee con “Found Love”, Dik Dik con “L’Isola Di Wight”, Double You con “Please Don’T Go” e Raf con “Sei La Più Bella Del Mondo”.

Sono tanti altri gli ospiti con cui Amadeus ha deciso di puntare in alto per sfondare il record di ascolti della passata edizione del programma.