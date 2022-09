Bomba a Striscia la Notizia: svelata la nuova velina. La manda Maria De Filippi

Arriva la quasi ufficialità su una delle nuove veline di Striscia la Notizia. Una ragazza che Maria De Filippi conosce molto bene

Tutti i bravissimi artisti che partecipano al programma Amici di Maria De Filippi sono spesso destinati ad un futuro radioso. A nuove importanti iniziative e palcoscenici prestigiosi, soprattutto se riescono a farsi apprezzare dal pubblico.

È ciò che sta accadendo ad una brava e bella danzatrice, che ha partecipato proprio all’ultima edizione di Amici, sfiorando però il serale. Vale a dire Cosmary Fasanelli, artista originaria del Salento.

La giovanissima ballerina infatti è stata annunciata come nuovissima velina di Striscia la Notizia. Cosmary, che si è fatta apprezzare oltre che per le sue doti di ballo anche per un carattere solare, semplice e sorridente, è pronta alla grande occasione.

Tutto confermato: Cosmary Fasanelli passa da Amici a velina di Striscia la Notizia

Prima era soltanto una indiscrezione, ora una conferma ufficiale vera e propria. Cosmary Fasanelli sarà una delle veline nella nuova edizione di Striscia la Notizia. La bella salentina svolgerà il ruolo di velina mora, mettendo in mostra le sue doti coreografiche già ammirate ad Amici.

Poco fa è arrivato l’annuncio sul sito web e sui profili social di Striscia la Notizia. Oltre a Cosmary è stata scelta anche un’altra velina già nota nel mondo dello spettacolo. Vale a dire la bionda Anastasia Ronca, 20enne napoletana che ha partecipato nel 2021 a Temptation Island, quando ancora aveva i capelli mori.

Oltre ai successi professionali, Cosmary Fasanelli fa parlare anche per le sue vicende personali e di gossip. La giovane è stata al centro delle notizie per via della sua storia d’amore con Alex Wyse (all’anagrafe Alessandro Rina) nella scuola di Amici 21. La loro relazione è giunta al capolinea dopo la fine del talent show.

Successivamente si è parlato di una liaison con il collega ed amico Nunzio Stancampiano, il simpatico ballerino anche lui partecipante ad Amici. Ma certe voci non sono ancora confermate, nonostante tra i due ex allievi di Maria De Filippi fosse nota una certa simpatia ed un feeling importante.