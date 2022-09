Soleil Sorge insieme a Pierpaolo Pretelli, ci siamo: Giulia Salemi reagisce così

Nuovo gossip per quanto riguarda Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, i quali lavoreranno molto presto fianco a fianco per il GF Vip

A breve partirà la tanto attesa nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality show dedicato ai personaggi già celebri che dal 19 settembre tornerà a fare compagnia a tutti gli appassionati.

Oltre al reality in sé, Mediaset proporrà anche un programma legato agli intrecci e allo svolgimento del GF Vip 7. Vale a dire GF Vip Party, il format streaming in onda su Mediasetplay prima della messa in onda di ogni puntata su Canale 5.

A presentarlo quest’anno ci sarà una coppia inedita di ex vipponi. Ovvero Soleil Sorge, influencer che fa sempre parlare di sé, e Pierpaolo Pretelli, ovvero il giovane presentatore televisivo che ha ottenuto ottimi riscontri dopo il GF.

Soleil ed i ‘triangoli’ pericolosi: ma Giulia Salemi mette le cose in chiaro

Ora è ufficiale: Soleil e Pierpaolo Pretelli faranno coppia. Ma soltanto nella trasmissione Mediaset, visto che la vita sentimentale dei due protagonisti sembra portarli altrove. La Sorge infatti ha un compagno di cui non ha voluto svelare l’identità per questioni di privacy, mentre Pierpaolo fa coppia fissa con Giulia Salemi da tempo.

La stessa Soleil ha voluto da subito evitare discorsi su nuovi triangoli amorosi, come invece accaduto durante il GF Vip 6 con Alex Belli e Delia Duran: “Con Pretelli non ci saranno triangoli e mi auguro che non ci saranno nemmeno dentro la Casa. Mi giungono voci di persone che, quest’anno, si vanterebbero di voler ripetere dinamiche già viste: suggerirei loro di agire con unicità, spero che creino figure geometriche diverse”.

Anche Giulia Salemi è intervenuta sull’argomento, confermando come la storia con Pretelli vada a gonfie vele: “Metto la mano sul fuoco sulla fedeltà di Pierpaolo, è la persona più fedele del mondo. Mi ama e io lo amo. Dopo due anni, grazie a Dio, siamo innamoratissimi”

Dunque chi sperava già in succosi gossip e storie romantiche piuttosto particolari resterà deluso. Soleil e Pierpaolo saranno solamente colleghi, mentre Giulia Salemi si occuperà della parte ‘social’ di GF Vip Party. Un’altra ex gieffina come Sophie Codegoni invece è stata ingaggiata per il format Casa Chi, sotto l’egida di Alfonso Signorini.