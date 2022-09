“Ho passato momenti difficili”, Silvia Toffanin a cuore aperto: il lutto che ha cambiato la sua vita

Una persona dal cuore molto sensibile e dall’animo buono: Silvia Toffanin nel corso di un’intervista non si è nascosta affatto

Ci vuole una certa sensibilità per condurre un programma a cuore aperto come Verissimo, la conduttrice ne ha da vendere. Nel corso di una lunga intervista ha ricordato quel lutto che l’ha sconvolta.

Tra le colonne di TV Sorrisi e Canzoni, Silvia Toffanin intervistata da Giusy Cascio ha parlato di una serie di argomenti, tra cui il suo rientro sul piccolo schermo con Verissimo: “Sono molto contenta, anche se si stava bene pure in vacanza, perché è bello fare la mamma a tempo pieno. Le due puntate nel fine settimana sono un bell’impegno, per la scelta dei contenuti e degli ospiti. Ci siamo rodati l’anno scorso, ripartiamo con un po’ più d’esperienza e cercheremo di fare ancora bene, di dare il meglio al nostro pubblico”.

Anche quest’anno, come i tanti fino ad oggi, Silvia Toffanin ospiterà una serie di personalità straripanti: “Io cerco sempre di intervistare la persona al di là del personaggio pubblico. Nel mio approccio, la prima cosa è che l’ospite stia bene, si senta comodo, tranquillo, accolto, a proprio agio. Perché solo così si può iniziare un racconto. Alcuni hanno storie profonde e a volte drammatiche e quindi hanno bisogno di sentirsi ‘a casa’. Poi deve scattare un rapporto di fiducia, è essenziale che ci sia sintonia. E, quando succede, è una magia che non si può spiegare”.

Silvia Toffanin, quel lutto che ancora la segna: la perdita di sua mamma

Sono passati ormai 2 anni dalla scomparsa della mamma di Silvia Toffanin, Gemma, ma inevitabilmente il dolore è ancora molto forte: “Ho attraversato momenti difficili e ho capito che la felicità è fatta di piccoli istanti da vivere con pienezza con le persone che amo”.

La conduttrice è molto legata alla famiglia ed in particolare modo ai figli: “Qualche volta, quando il papà è al lavoro, dormiamo tutti e tre nel lettone: è il nostro rito mamma-figli. Ma, in generale, a me piace molto stare con loro. Con mia figlia gioco con le Barbie, mi piace pettinarla, farle le treccine. E lei si lascia coccolare. Con mio figlio, che è più grande, cerco di parlare molto e di seguirlo nello sport. Una delle sue passioni è lo skate e mi piace accompagnarlo allo skate park, anche se da mamma a volte mi vengono un po’ i brividi per quel che fa”.