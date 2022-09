Re Carlo spaventa tutti: quel dettaglio che potrebbe rivelare il grave problema di salute

Dopo che i sudditi si sono preoccupati a lungo della salute di Elisabetta II, adesso emergono alcune foto che fanno temere per il re Carlo III.

Da quando il figlio di Elisabetta II è diventato re, ogni suo gesto è finito sotto la lente di ingrandimento dei giornalisti di tutto il mondo. Un filmato è diventato subito virale: mentre si sedeva per il suo primo discorso da re e teneva stretti fra le mani i fogli del discorso, ha chiesto più volte che gli venissero sgombrati gli oggetti che aveva davanti a lui.

Le immagini di Carlo III che non voleva neanche spostare gli oggetti sul tavolo da solo sono subito finiti in pasto ai tabloid. Per quale motivo il figlio di Elisabetta si è comportato in questo modo? È una persona che ama essere servita oppure potrebbe avere un problema di salute alle mani che preferisce muovere il meno possibile?

Qual è lo stato di salute del re Carlo? La foto del 2012

Il Daily Mail ha rispolverato una foto del 2012 di Carlo d’Inghilterra. Il sovrano inglese è impeccabile nell’eleganza del completo grigio chiaro. Le vere protagoniste della foto, però, sono le mani del nuovo re. Impossibile non vedere che sono estremamente gonfie ed arrossate. Anche le unghie sembrano essere di un colore non sano.

I sudditi inglesi si sono dunque chiesti se Carlo abbia un problema di salute che tiene nascosto. Di sicuro avere delle mani così gonfie non è un sintomo di buona salute: il Daily Mail ha dunque chiesto un parere al dottor Gareth Nye: quali potrebbero essere le patologie che hanno portato le mani del re a sembrare sul punto di esplodere?

Da cosa potrebbe essere affetto il re Carlo con le mani così gonfie?

Gareth Nye ha notato che le mani del marito di Camilla hanno un aspetto gonfio ed arrossato da molti anni. Ci potrebbe essere una spiegazione anche banale per i suoi sintomi: potrebbe soffrire di ritenzione idrica o semplicemente potrebbe essere un problema che è subentrato con l’avanzare dell’età.

Ci sarebbe però la possibilità che Carlo III abbia un problema di salute più serio. Le sue mani e le sue unghie potrebbero anche suggerire la presenza dell’edema, ovvero di un’insufficienza cardiaca causata da un accumulo del sangue a monte del ventricolo. Si tratta di un disturbo che può affliggere gli anziani che conducono vita sedentaria.