Nina Moric distrutta, fan in allarme: “Questa volta mi sta consumando”. L’ultimo messaggio spiega tutta la sua situazione

Un periodo decisamente complicato per Nina Moric, ma questa volta c’entra nulla la sua situazione sentimentale. Anzi, l’allarme non arriva dalle riviste di gossip ma direttamente dall’ex modella croata, amatissima dal pubblico.

Nelle ultime ore infatti Nina ha condiviso con i suoi follower i problemi di salute che sta affrontando. Solo qualche giorno fa si è sottoposta ad una delicata gastroscopia e pubblica il referto per farlo sapere a tutti. Perché da tempo soffre di problemi intestinali che non è ancora riuscita a risolvere perché non è chiara la causa e quindi la cura da affrontare.

Anche in questa occasione la Moric vuole dimostrare di essere una donna forte anche se questa situazione è complicata da affrontare: “Non ho paura dell’esito dell’esame istologico, voglio solo spegnere questo dolore atroce. Pur avendo una soglia di dolore altissima, questa volta il dolore fisico mi sta consumando“. L’esame più importante è in corso e solo quando arriverà l’esito potrà capire di cosa soffre e come affrontare il problema.

Nina Moric distrutta, fan in allarme: la lontananza da Carlos si fa sentire

Forse per Nina Moric sarebbe più facile affrontare il problema con il figlio Carlos accanto, come è stato per tutti questi anni. Ma lui da qualche tempo ha deciso di andare a vivere con il padre, Fabrizio Corona, e sembra anche volerne seguire le orme.

Come aveva raccontato un mese fa a “Chi”, quando ha compiuto 20 anni, non ha invitato sua madre alla festa per il compleanno ma dice di non aver problemi. “Io e lei siamo legati, a prescindere dal compleanno. Ci vogliamo molto bene, la vedrò quando torno a Milano. Voglio che ci sia un po’ di armonia, bisogna lavorarci, ma la si può trovare”.

E Nina ha risposta con un delicato post che ha voluto condividere su Instagram: “Se avrai bisogno di piangere, fallo, non nascondere mai la tua sensibilità. Arrabbiati solo per le cose importanti. Non giudicare, per non essere giudicato. E se possibile non dimenticarti mai di quel tempo in cui cercavi i miei abbracci. Potrai mettere in discussione tutto a questo mondo ma mai ti permetterò di mettere in discussione il mio smisurato amore per te”.