Meteo, il grande caldo non molla la presa: temperature oltre la media. Ancora una settimana di sofferenza per gli italiani

Quando finirà il grande caldo di questa estate, l’influsso dell’anticiclone africano che ha caratterizzato tutta l’estate in Italia? Mai non è la risposta giusta, ma do sicuro questa sarà un’altra settimana di sofferenza per gli italiani.

Almeno fino a giovedì le previsioni meteo indicano la presenza su tutto il Paese di una nuova ondata di caldo intenso, persino anomalo. Tutto questo significa che le temperature resteranno sopra la norma del mese di settembre. In particolare tra mercoledì 14 e giovedì 15 settembre sono attesi picchi superiori ai 35° al Centro-Sud, valori do almeno 6-7 gradi oltre le medie.

La prossima perturbazione, la numero 4 di settembre, farà sentire i suoi effetti soltanto nella seconda metà della settimana con alcuni temporali, anche intensi, sul Nord-Est e sulle regioni centrali. In particolare giovedì le regioni più a rischio saranno Toscana, Lazio e Umbria mentre venerdì temporali più intensi potrebbero interessare il basso Tirreno, in particolare la Campania.

Dalla prossima settimana però potrebbe cambiare tutto. Un fronte freddo in arrivo dal Nord Europa porterà i primo temporali veri su Alpi e Nordest. Questo significherà soprattutto un netto calo delle temperature, in particolare quelle massime. Ma attendiamo ulteriore aggiornamenti per capire l’entità del fenomeno.

Meteo, il grande caldo non molla la presa: colonnina sopra i 30°, ecco dove

E allora vediamo le previsioni meteo dettagliate per oggi, 13 settembre, partendo come sempre dalle regioni del Nord Italia. Una giornata di bel tempo con cielo per gran parte poco nuvoloso. Qualche addensamento è previsto solo sui settori alpini, ma senza precipitazioni anche se le temperature minime caleranno ancora leggermente. Quanto alle massime, andremo dai 26° di Genova, fino ai 31°di Bologna.

Anche al Centro e sulla Sardegna continuerà a dominare il sole. Cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni e nessuna possibilità di precipitazioni. I valori massimi andranno dai 26° di Campobasso e i 31° di Firenze e di Roma.

Infine al Sud cielo sereno sulla maggior parte delle regioni, con rari addensamenti nella Calabria meridionale e sulla Sicilia ionica. Le temperature? In questo caso dai 24° di Potenza e i 30° di Palermo.