Emma Marrone spegne la polemica: “Non si può sparire senza spiegazioni” – AUDIO

Emma Marrone ha rilasciato la sua prima intervista dopo il grave lutto familiare che l’ha colpita ad inizio settembre. Ecco cosa ha raccontato la cantante pugliese riguardo sua madre e suo padre.

Emma Marrone ha una forza d’animo ed una ricchezza interiore che, più che renderla una cantante, la qualificano come una giovane icona. Quando si è operata per ben tre volte per un tumore non ha avuto esitazioni a raccontarlo, spiegando che non c’è nulla di male a dire che in quel momento non ci si sente bene emotivamente.

Ha anche raccontato in televisione che a seguito del tumore che le hanno rimosso non potrà avere figli, ma non si è mai mostrata veramente abbattuta. Anche dal punto di vista sentimentale, dopo essersi fidanzata con Stefano De Martino ad Amici, sembrerebbe che sia stata tradita con Belen. Nonostante tutto, fra i due oggi c’è un bel rapporto.

Emma Marrone è più forte della malattia: il suo racconto

Quando Emma Marrone ha saputo della morte del padre si è precipitata subito in Puglia dalla famiglia. Non ha avuto problemi a mostrarsi in un video struccata, stanca e distrutta dal dolore. Non si è risparmiata neanche in quell’occasione, puntando il dito contro chi stava facendo delle insinuazioni riguardo la morte del padre.

Emma Marrone ha raccontato nell’intervista a Francesca Michelin per il podcast femminista Maschiacci di avere una persona che la ispira ogni giorno. Si tratta di sua madre, che non è mai stata troppo vanitosa. Ha aggiunto: “Mia madre mi ha insegnato a non puntare mai tutto sulla propria esteriorità. Sono più interessanti le cose che ho dentro“.

Perchè la cantante ha deciso di esporsi: “Non potevo sparire”

Emma Marrone ha allacciato un rapporto molto speciale con i propri fan. Ha rivelato in più occasioni di leggersi tutti i commenti che riceve sui suoi profili social, ed in qualche occasione ha anche risposto agli attacchi. Quando aveva necessità di curare il tumore, non se l’è dunque sentita di scomparire per diversi giorni senza dare una spiegazione.

Per la cantante sembra essere tutto davvero molto naturale: come fai ad assentarti senza fornire una giustificazione? Sentì dunque la necessità di spiegare cosa le stesse succedendo. Per lei quello che è successo si può riassumere davvero in poche parole: “Ho detto la verità“.

Questo è l’audio completo dell’intervista di Francesca Michelin ad Emma Marrone (se non si è iscritti a Spotify si potrà ascoltare solo l’anteprima):

Questo, invece, è il messaggio pubblicato dopo la morte di suo padre: