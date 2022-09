Doc – Nelle tue mani, clamorosa novità in vista per il pubblico: tutto confermato. Siamo tutti in attesa della terza stagione

Se c’è un prodotto che negli ultimi anni ha rappresentato un punto di forza in casa Rai, nessun dubbio: sono le fiction prodotte in casa. Come Doc – Nelle tue mani, che con con la seconda stagione ha confermato gli ottimo risultati della prima superando anche quota 6 milioni di telespettatori.

Un successo forse inatteso ma di sicuro meritato per una fiction scritta e recitata in un modo molto convincente per il pubblico. E non a caso negli ultimi mesi Doc – Nelle tue mani ha trovato una distribuzione importante anche in altri Paesi: ha debuttato in Francia ma è stata acquistata anche in Inghilterra, Germania, Spagna, Portogallo, Canada, alcuni Paesi dell’America Latina, Slovenia. E negli Stati Uniti sono stati acquistati i diritti per una versione ad goc.

Ma c’è una clamorosa novità per tutti i fan della fiction Rai. Perché da sabato scorso, come fa sapere a tutti Luca Argentero che vesti i panni del dottor Fanti, il primario dell’ospedale, tutta la storia è visibile anche in un’altra nazione: “Ci siamo, questa sera Doc-Nelle tue mani sbarca in Giappone. E se volete sapere come si scrive Andrea Fanti in kanji trovate la scheda sul sito dell’emittente giapponese”, ha scritto.

Doc – Nelle tue mani, clamorosa novità in vista.. ecco tutto quello che sappiamo finora

I prossimi mesi per Luca Argentero saranno molto intensi. Perché da poco lui e la moglie, Cristina Marino, hanno annunciato che arriverà il secondo figlio, dopo Nina Speranza. In più insieme saranno protagonisti della terza stagione di Celebrity Hunted su Amazon Prime Video che vedremo probabilmente nei primi mesi del 2023.

Non sappiamo invece quanto ancora dovrà aspettare il pubblico per la terza stagione di Doc – Nelle tue mani, anche se è assolutamente confermato che ci sarà. Lo steso Argentero qualche mese fa aveva anticipato che secondo lui questa era una fiction che poteva essere basata su tre stagioni e manca solo il via delle riprese per mettere tranquilli tutti i fan.

Doc – Nelle tue mani 3 dovrebbe andare in onda nell’autunno del 2023, anche se per ora la Rai non ha dato comunicazioni ufficiali. Ritroveremo molti degli amatissimi protagonisti, a cominciare da Luca Argentero e Matilde Gioli (la dottoressa Giulia Giordano) ma non Silvia Mazzieri che interpretava Alba.

Qualche settimana fa ha confermato il suo addio con un post su Instagram: “Dopo anni di intenso lavoro degli sceneggiatori e della produzione ha sorpreso anche me la decisione di far terminare il ruolo di Alba che non trovava più uno spazio drammaturgico soddisfacente e degno per come era stato costruito il personaggio”.