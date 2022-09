Ballando con le Stelle, uno dei protagonisti scosso dal lutto: “Morta per un tumore”. Una terribile notizia che ha sconvolto anche i fan

Il racconto di Memo Remigi, ospite a Nudi per la Vita, è stato davvero toccante. Un brutto male ha portato via tempo fa la moglie, la persona più importante per lui.

E’ stato uno dei protagonisti della sedicesima edizione di Ballando con le Stelle, a partire dal 16 ottobre del 2021. Memo Remigi, all’anagrafe Emidio, ha coperto professionalmente circa 5 decenni, tra musica, radio e tv. Recentemente, è stato intervistato nel programma di Mara Maionchi Nudi per la vita, parlando nell’occasione anche dell’amatissima moglie. Il format consente ai personaggi di raccontarsi, con il fine ultimo di sensibilizzare il pubblico sulla lotta e la prevenzione ai tumori. Remigi ha parlato in proposito della tragica scomparsa della consorte, avvenuta qualche anno fa.

“A volte credo che un grande dolore ti aiuti moltissimo a vivere un’altra vita che può essere molto peggio di quella di prima oppure migliore”, ha spiegato il cantante. Poi parlando del dramma della moglie Lucia aggiunge: “Io ho avuto un momento molto triste della mia vita in cui ho perso mia moglie proprio per un tumore. È stato un momento molto doloroso che mi ha incentivato a continuare a vivere la mia vita con la voglia di viverla”.

Ballando con le Stelle, l’ex concorrente Remo Remigi racconta il suo dramma: momento toccante a Nudi per la Vita

Un dolore che difficilmente riesce ad essere completamente metabolizzato.

“Quando una persona di questa importanza per te non la puoi più vedere ti viene quel senso di angoscia, non tanto perché lei se n’è andata ma perché tu non la puoi più vedere. Però rimane sempre dentro di te e allora quella persona che è dentro di te ti può dare quella forza nelle vicende della vita“.

Nella puntata del 12 settembre di Nudi per la Vita erano presenti assieme a Remigi anche Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Gianluca Gazzoli, Gilles Rocca, Antonio Catalani, impegnati nella realizzazione della coreografia musicale di “Full Monty”. Il format prevede anche una “versione” femminile, con ispirazione al “Moulin Rouge” e con protagoniste del calibro di Corinne Clery, Alessandra Mussolini, Brenda Lodigiani, Elisabetta Gregoraci, Maddalena Corvaglia e Valeria Graci.