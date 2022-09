Antonella Clerici dice basta: la protesta in diretta lascia tutti di stucco

Antonella Clerici dice basta e fa una particolare lamentela all’inizio della nuova stagione di È sempre mezzogiorno, l’amatissimo programma culinario in onda a partire dalle ore 11:55 su Rai 1.

Poco prima dell’inizio della nuova stagione di È sempre mezzogiorno, uno dei programmi culinari più amati dagli italiani, Antonella Clerici aveva fatto alcune rivelazioni. Dopo diversi anni in cui si sono susseguite le voci di un suo imminente matrimonio, la presentatrice ha smentito con forza la volontà di convolare a nozze.

Antonella ha detto a Gente: “No, non mi sposo, e non mi sposerò mai, perché come dico sempre il matrimonio non mi porta bene e stiamo bene così. Sono convinta che lui è l’uomo con cui non solo invecchierò, ma che non lascerò mai”. Nel suo programma che va in onda all’ora di pranzo la padrona di casa ha confermato che l’anima del programma non muterà.

“Basta!”: Antonella Clerici ed il suo accorato appello

La conduttrice di È sempre mezzogiorno è stata di parola. Il programma culinario ha mantenuto quell’atmosfera genuina ed allegramente casalinga che è sempre stato il segreto dell’enorme successo del format. Ci sono alcune novità, come il gioco della mucca Lola, presentato subito il 12 settembre, il primo giorno della nuova stagione Tv.

Antonella Clerici si è subito resa involontariamente protagonista di una simpatica gaffe, imburrando per sbaglio degli stampini da muffin già preparati dal cuoco. Il 13 settembre è stata invece una puntata all’insegna della festa e dei compleanni. La conduttrice ha fatto un importante appello subito dopo gli auguri a Cesare Bocci e Cristiana Capotondi.

La richiesta della conduttrice non viene accolta con Fusca

Gli auguri ai vip che compiono gli anni è una delle tante piccole tradizioni che la compagna di Garrone vuole mantenere nel suo programma È sempre mezzogiorno. Questa volta Antonella Clerici ha implorato: “Basta mettere l’età! Noi abbiamo l’età che dimostriamo. Basta, finito. Facciamo una petizione“.

Si vuole insomma evitare di pubblicare anche l’età ogni volta che qualcuno compie gli anni, per evitare ogni imbarazzo. Curiosamente, però, quando poco dopo si è festeggiato in studio il compleanno di Federico Fusca, le candeline messe sopra la cheesecake preparate da lui avevano la forma del 34, ovvero gli anni del festeggiato.

Ecco Antonella Clerici dietro le quinte del programma: