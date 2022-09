Anticipazioni Tempesta d’Amore, Erik scopre di avere una figlia: amato personaggio viene tradito da tutti

Le prossime puntate di Tempesta d’Amore saranno particolarmente significative per i telespettatori: tutte le anticipazioni

La soap opera tedesca è ancora in corsa in Italia ed ha una trauma molto intensa che aspetta di essere sviluppata e mostrata ai telespettatori che sono in trepidante attesa: un nuovo ingresso sconvolgerà tutto.

A Tempesta d’Amore sta per fare il suo ingresso un personaggio che sconvolgerà, ancora una volta, le trame della soap opera tedesca. In particolare, al Furstenhof arriverà Josie che si scopre essere la figlia di Erik Vogt, senza che lui, però, ne sia a conoscenza. La madre della ragazza è Yvonne che ha avuto una storia in età giovane con Erik, senza mai dirgli di essere diventato padre. Quando il Vogt lo scopre ne resterà inizialmente shockato, ma non vorrà più perdere tempo e cercherà di instaurare un rapporto con sua figlia.

Josie comincerà a lavorare come stagista di André, ma ben presto sulla sua strada troverà Paul con cui inizierà una vera e propria intesa amorosa. Quest’ultimo, purtroppo, tradirà la sua fiducia ed in men che non si dica, la figlia di Erik si butterà tra le braccia di un altro. Come se non bastasse la delusione d’amore, Josie presto scopre che sua madre le ha mentito: Erik non è realmente suo padre.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, Erik scopre tutto: chi è il papà biologico di Josie?

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore fanno sapere che a scoprire di non essere suo padre, è proprio Erik che non riuscirà a tener nascosto tutto a Josie e decide di dirle la verità. Tuttavia, con il suo benestare, il Vogt decide di starle comunque accanto come fosse un padre, ma Josie vuole continuare a cercare chi è realmente suo padre biologico. Un po’ l’ex di Ariane teme che sua figlia possa metterlo da parte ed ostacolerà le sue ricerche, ma presto Josie se ne renderà conto e ne rimane delusa.

Quando la figlia di Yvonne si rende conto della nobiltà del gesto di Erik decide di perdonarlo, nel frattempo ciò che scopre sul padre biologico la sconvolgerà a tal punto da non voler proseguire.