Sophie Codegoni, grosso sgarbo a Rosalinda Cannavò: le ha fatto le scarpe!

Scontro tra due ex gieffine: Sophie Codegoni ha strappato un posto importante in televisione a Rosalinda Cannavò a sorpresa

In questi giorni Sophie Codegoni sta facendo discutere più che mai. La nota influencer, con un passato come tronista di Uomini e Donne, non è certo passata inosservata tra dichiarazioni e nuovi progetti.

Sophie è stata infatti criticata aspramente da Paola Caruso, per alcune dichiarazioni sul suo nuovo ruolo di Bonas in Avanti un altro (il quiz show di Paolo Bonolis) che evidentemente non sono piaciute alla sua predecessora.

Ma non è finita qui. Sophie Codegoni è finita al centro di alcune discussioni e polemiche per altre questioni lavorative. Pare che la giovane donna abbia scalzato da un importante ruolo televisivo un’altra ex partecipante al Grande Fratello Vip.

Sophie Codegoni ruba il posto a Rosalinda Cannavò. Ma la siciliana si consola con…

Secondo l’esperta di gossip e TV Deianira Marzano, la Codegoni infatti sarebbe stata scelta come nuovo volto alla conduzione di Casa Chi. Vale a dire il social format del magazine diretto da Alfonso Signorini, che si interessa degli intrecci e dei litigi all’interno del GF Vip.

Lo scorso anno Casa Chi era invece condotto da Rosalinda Cannavò, altra ex gieffina che ora verrà scalzata dalla biondissima Sophie. Un’altra ottima promozione per la Codegoni, che dopo il ruolo di nuova Bonas ad Avanti un altro, strappa anche questo contratto lavorativo niente male.

Un furto ai danni della Cannavò? Niente a fatto. Anche se potrebbe sembrare che Sophie abbia fatto le scarpe a Rosalinda, questo passaggio di consegne appare in realtà qualcosa di già studiato a tavolino ed accettato dalla giovane attrice siciliana.

La compagna di Andrea Zenga infatti è stata confermata tra i nuovi partecipanti del talent show di Rai Uno Tale e Quale show. Un impegno molto importante per Rosalinda Cannavò, che la costringerà a mettersi alla prova con il canto e dunque avere molto tempo in meno a disposizione di altri progetti lavorativi.

Momento positivo dunque per entrambe le ex partecipanti del GF Vip. Sophie Codegoni si destreggerà nelle reti Mediaset, tra quiz e social, mentre Rosalinda Cannavò si sposterà in Rai per far conoscere al pubblico le sue qualità canore.