Soleil Sorge sorprende ancora: ritorno in vista, i fan sono allibiti

Un’ennesima novità a sorpresa per Soleil Sorge, l’influencer che si è resa nota negli ultimi mesi come partecipante ai reality

Il 2022 è stato un anno ricco di impegni, ma anche di notorietà e discussioni per Soleil Sorge. La nota influencer è ormai un personaggio centrale del mondo dello spettacolo e del gossip in Italia.

Soleil, conosciuta dal grande pubblico grazie alla partecipazione come corteggiatrice e poi tronista di Uomini e Donne, ha fatto parlare di sé per la presenza nel Grande Fratello Vip 6, dove si è resa assoluta protagonista.

La giovane è stata al centro del triangolo amoroso con Alex Belli e la sua compagna Delia Duran, un intreccio che ha fatto parlare mezza Italia nell’ultima edizione del GF Vip. Ma Soleil non ha assolutamente voglia di fermarsi e di far smettere le chiacchiere nei suoi confronti.

Soleil Sorge è ancora a Cinecittà: tutti i progetti in vista e la clamorosa indiscrezione

Anche la nuova stagione televisiva vedrà Soleil Sorge tra le protagoniste assolute, soprattutto per le reti Mediaset. Indizi sono giunti direttamente dalla influencer e dal suo profilo Instagram.

Soleil ha di recente pubblicato delle stories che la vedono tra i camerini e gli studios di Mediaset, pronta forse a qualche incursione a sorpresa. L’indiscrezione più clamorosa la vedrebbe nuovamente protagonista del Grande Fratello Vip.

Ma i ben informati escludono che Alfonso Signorini possa rispedire Soleil nella casa del GF Vip 7 come concorrente. Bensì la giovane modella potrebbe avere un nuovo ruolo: ad esempio quello del motivatore per i concorrenti di questa edizione o il trend-blaster in social room che evidenzi le discussioni più accese sollevate dal web sulle dinamiche della casa dei vipponi.

Inoltre Soleil Sorge ha l’agenda già piena per i suoi prossimi impegni professionali, che esalteranno le sue capacità di intrattenitrice e di sex symbol. Infatti é stata confermata da Alfonso Signorini al fianco di Pierpaolo Pretelli nel ruolo di presentatori del GF vip party, web format parallelo in partenza con il GF Vip 7.

É previsto anche nei prossimi mesi per lei un format TV registrato con Dayane Mello a Venezia e un ruolo da concorrente nel cast di Back To School 2, condotto da Federica Panicucci. Si prospetta una stagione 2022-2023 indimenticabile per la 28enne italo-americana.