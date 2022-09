“Mi sono rifatta”, protagonista di Uomini e Donne non si nasconde: i dettagli dell’operazione

Un nuovo intervento chirurgico per una delle protagoniste di Uomini e Donne che ha subito ammesso di averlo fatto

Dopo un po’ d’assenza dai social, una delle protagoniste dell’ultima edizione del dating show di Maria De Filippi ha ammesso di essere ricorsa alla chirurgia estetica raccontando tutti i dettagli dell’operazione.

Non è raro vedere i protagonisti di Uomini e Donne sparire per un po’ e vederli tornare con operazioni chirurgiche, come negli ultimi anni è accaduto con Gemma Galgani per cui c’è grossa attesa a partire da lunedì 19 settembre, nel capire se anche quest’anno tornerà in studio con qualche ritocchino. Questa volta, però, l’intervento l’ha fatta un’ex corteggiatrice della scorsa edizione: Soraya, la scelta di Luca Salatino. È la stessa protagonista del dating show ad aver parlato con i suoi follower dell’operazione cui si è sottoposta per motivi di salute: “Non per l’estetica ma per i turbinati. Poi ho corretto una piccola gobbetta”, così Soraya ha motivato la rinoplastica che ha fatto.

Inoltre, Soraya ha parlato anche di Federica Aversano che quest’anno sarà una delle troniste e con la quale ha condiviso il percorso lo scorso anno: “Ci speravo da morire, non vedo l’ora”.

Uomini e Donne, Totti e Ilary colpiscono Soraya: la sua considerazione

Soraya ha risposto a qualche domanda da parte dei fan che le ha chiesto dell’intervista di Totti e delle sue parole sulla separazione da Ilary Blasi: “Ho vissuto il divorzio dei miei genitori che è durato dieci anni per colpa di avvocati che alimentavano l’odio per arricchirsi. Hanno letteralmente distrutto una famiglia e il mio futuro. Andrei in terapia. Ci sono cose che non sappiamo e non sapremo mai. La gente deve farsi da parte. Ci sono dei figli di mezzo. Pensate a questo”.

Da figlia di genitori divorziati, la scelta di Luca Salatino ha parlato più volte della sua sofferenza per le procedure processuali cui ha dovuto assistere, pertanto capisce la voglia di tutelare i propri figli e condanna le persone che non riescono a rispettare questo semplice atto d’umanità.