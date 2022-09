Richiamo alimentare del Ministero della Salute: evitate assolutamente queste patate!

Massima allerta per un determinato tipo di patate: è il Ministero della Salute italiano ad aver avvisato tutti i consumatori

Ritiro immediato dal mercato e divieto di consumazione per un particolare tipo di alimento che il Ministero della Salute ha comunicato attraverso il sito istituzionale. Attenzione ad eventuali sintomi dopo averle mangiate.

Come spesso accade, il sito istituzionale del Ministero della Salute ha pubblicato una circolare per un richiamo alimentare urgente. In particolare, si tratta di un’insalata di patate con olio e aceto della Good Choice prodotto da Wojnar’s Wiener Leckerbissen un’azienda con sede in Austria che distribuisce anche nei mercati italiani. Nella circolare non è ben definito il numero di lotto, ma ci si riferisce alla confezione da 1kg del prodotto con scadenza il 21 settembre 2022.

Anche il gruppo Aldi S.r.l, che si occupa della vendita del prodotto, ha pubblicato un avviso in cui si legge: “Il prodotto coinvolto è stato in vendita in tutte le filiali ALDI fino al giorno 08/09/2022. La vendita del prodotto è stata tempestivamente bloccata. Il prodotto può essere restituito in tutte le filiali ALDI. Il rimborso sarà concesso anche senza esibizione dello scontrino di acquisto”. Nello scusarsi per il disagio, l’azienda ha comunicato anche eventuali numeri da contattare per poter avere maggiori chiarimenti.

Richiamo alimentare, la circolare del Ministero della Salute: il motivo

Sul sito istituzionale del Ministero della Salute, in allegato alla circolare, è stata pubblicata la foto che indica precisamente quale prodotto è stato ritirato dal mercato. Si tratta di una classica confezione in plastica con tutte le indicazioni dell’azienda di produzione e distribuzione, oltre agli ingredienti ed i valori nutrizionali, nonché le indicazioni per la conservazione del prodotto in questione.

Perché l’insalata di patate di Good Choice è stata ritirata dal mercato? È il Ministero della Salute -oltre ALDI S.r.l.- a specificarne il motivo: si tratta di una possibile presenza di pezzi di vetro all’interno del prodotto. È evidente che durante la produzione deve esserci stata una distrazione segnalata solo dopo aver distribuito il prodotto. In entrambe le circolari, comunque, c’è specificato come bisogna comportarsi in caso di acquisto dell’insalata di patate.