Michael Schumacher, sta per avvicinarsi il tanto temuto momento: tifosi preoccupati

Un temutissimo momento si sta per avvicinare a Michael Schumacher. Adesso i fan tremano per il sorpasso del rivale: cosa succede.

I fan di Michael Schumacher tremano visto che si sta per avvicinare un temutissimo momento. Un record del campione tedesco è in serio rischio: andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo.

Un altro record id Michael Schumacher è in serio rischio. Infatti l’ultima vittoria di Max Verstappen a Monza lo avvicina al campione tedesco. Adesso l’attuale campione del mondo è vicino ad infrangere un altro record, ossia quello di maggiori vittorie in una stagione di Formula 1. Con l’11esimo successo in brianza, Super Max è ad un passo dalle 13 vittorie ottenute da Michael durante la stagione 2004. Inoltre in passato solamente Sebastian Vettel riuscì ad eguagliare tale record sempre guidando una Red Bull nel 2013.

Max ogni gara si sta dimostrando un pilota straordinario e senza difetti, bravo anche nel saper gestire la gomme, specialmente dopo la seconda sosta di Charles Leclerc effettuata al giro 33. In dodici giri, con gomme nuove e più performanti, il monegasco è riuscito a recuperare solamente tre secondi. Troppo poco, dato che nei 20 giri che mancavano il distacco era di 20 secondi e il pilota di Maranello avrebbe dovuto rosicchiare un secondo a giro. Adesso quindi Max sogna in grande, cercando di cancellare il record di vittorie in una stagione di Schumacher.

Michael Schumacher, come sta oggi: l’ultimo aggiornamento

In questi giorni Corinna Betsch, moglie di Michael Schumacher ha ritirato l’ennesimo premio intitolato al marito. Il momento è stato talmente toccante che la bionda donna è scoppiata in lacrime, commuovendosi davanti a tutti. Infatti il motivo delle lacrime è arrivato proprio nel momento in cui Corinna ha preso il microfono in mano. Così la moglie del sette volte campione del mondo ha affermato: “Michael è una persona che ha un cuore grande e perché ha sempre pensato agli altri“.

Quindi la moglie del campione ha ritirato il Premio di Stato della Renania settentrionale-Vestfalia, la sua regione d’origine. Un premio non solo al campione dei 7 titoli mondiali, ma anche all’uomo. Ma ciò che hanno commosso maggiormente Corinna sono le ragioni per cui il marito ha ricevuto il premio. Infatti i presentatori consegnando il premio hanno affermato: “persona che ha un cuore grande e perché ha sempre pensato agli altri“. Così la moglie di Michael, presente in platea, è scoppiata in lacrime.