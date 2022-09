GF Vip 7, salta tutto a una settimana dall’inizio: “Non ci sarò per un grave problema di salute”

A sorpresa salta uno degli ingressi al GF Vip 7, con una delle concorrenti che non potrà esserci per gravi problemi di salute: l’annuncio.

La settima edizione del Grande Fratello Vip ancora deve iniziare eppure un colpo di scena ha già colpito il reality show. Infatti una delle protagoniste alla fine ha scelto di non entrare nella Casa per un grave problema di salute: fan preoccupati.

In queste ore una notizia è pronta a sconvolgere i piani di Alfonso Signorini. Infatti Patrizia Groppelli alla fine non farà parte del cast del GF Vip 7. Il nome dell’opinionista televisiva compagna di Alessandro Sallusti circolava da tempo. Alla fine però la trattativa è saltata per forza di cose. Nessun intoppo tra l’aspirante gieffina e la produzione guidata da Alfonso Signorini bensì alcuni problemi legati alla vita privata della donna.

La stessa Patrizia Groppelli infatti ha confessato il problema che l’affligge. Ancora una volta la protagonista ha utilizzato la piattaforma Instagram per aggiornare i suoi fan, rivelando di aver ricevuto la proposta di partecipare al GF Vip lo scorso maggio. Dopo aver tentennato a rispondere ad Alfonso Signorini, la Groppelli si era convinta a partecipare al programma. Un grave problema di salute del padre, unito a quelli dell’amato cane Aristotele, hanno però bloccato l’ex principessa d’Asburgo. Andiamo a vedere le sue parole.

GF Vip 7, Patrizia Groppelli non ci sarà: gravi problemi di salute per il padre

Con un lungo post su Instagram Patrizia Groppelli ha rivelato il perché non ci sarà al GF Vip 7. Infatti l’opinionista televisiva ha iniziato affermando: “Entrare in gioco senza voglia e testa di giocare guasta la festa a tutti. E non me la sono sentita di portarmi dentro tutte le mie preoccupazioni, in questo momento ancora non riesco a barattare sorrisi con nessuno“. La Groppelli inoltre si è scusata dicendo di essere consapevole di aver messo in difficoltà la gente che lavora al reality e per questo è molto rammaricata.

Nonostante la trattativa saltata con il GF Vip Patrizia Groppelli ha precisato che continuerà a lavorare in televisione in qualità di opinionista, dividendosi tra Mattino 5 e Pomeriggio 5. Alfonso Signorini quindi adesso è chiamato a trovare una sostituta in extremis, prima della prima puntata del reality show che a breve tornerà su Canale 5. Missione quasi impossibile, ma sappiamo bene che il direttore di Chi Magazine può cacciare il coniglio dal cilindro da un momento all’altro.