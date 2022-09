È sempre mezzogiorno, subito una gaffe in diretta per Antonella Clerici. “Ho sbagliato”

La nuova edizione di È sempre mezzogiorno parte con Antonella Clerici subito al centro delle chiacchiere per un errore in diretta

Oggi 12 settembre è ufficialmente ripartito uno dei programmi più seguiti da casalinghe e casalinghi di tutta Italia. Vale a dire È sempre mezzogiorno, il contenitore di Antonella Clerici incentrato sulla cucina fai da te.

La conduttrice Rai, confermatissima alla guida di questo programma di tarda mattinata sul primo canale, ha ripreso con la consueta verve, energia e spigliatezza. La Clerici ha riaperto il suo show tra ricette e consigli per il pubblico più fidato.

Però Antonella Clerici ha subito battezzato la nuova stagione televisiva di È sempre mezzogiorno con una gaffe in diretta. Può succedere ovviamente, andando in onda live su Rai Uno, ma Antonellina ci ha spesso deliziato con alcune figure simpatiche in TV.

La gaffe in cucina di Antonella Clerici: si apre bene la nuova stagione su Rai Uno

Tra gli storici chef di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha ritrovato il siciliano Fabio Potenzano. Quest’ultimo si è intrattenuto oggi nella prima puntata stagionale con una ricetta dolce, a base di uva.

Ad un certo punto Potenzano ha chiesto ad Antonella di aiutarlo nella preparazione, in particolare per imburrare gli stampini da muffin così come aveva fatto lui con altri. Qui è giunta la gaffe della Clerici: la conduttrice ha palesemente cominciato ad imburrare gli stampini già fatti dallo chef in precedenza.

“Scusate, che stupida!” – ha subito esclamato Antonella Clerici correggendo il suo sbaglio in cucina. Ma è il bello della diretta: uno dei successi della esperta conduttrice in TV è proprio il suo carattere semplice, sincero e schietto, che la porta anche a commettere piccole figuracce che fanno comunque sorridere gli spettatori.

Altro momento simpatico della prima puntata stagionale di È sempre mezzogiorno riguarda il dialogo, ripreso celermente dalle telecamere, tra altri due protagonisti del contenitore. Ovvero Lorenzo Biagiarelli e Daniele Persegani, i quali sono stati intravisti parlare di ballo, visto che il compagno di Selvaggia Lucarelli parteciperà quest’anno a Ballando con le Stelle.

“Il sogno di Persegani è di andare a Ballando con le stelle“, ha ammesso la Clerici, scherzando sul fatto che buona parte del suo cast sogna forse di seguire Biagiarelli nello storico talent show di Rai Uno.