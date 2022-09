Covid, da oggi è possibile prenotare i nuovi vaccini

Al via a partire da oggi “a livello regionale la prenotazione con i nuovi vaccini bivalenti”.

“L’arrivo di un nuovo vaccino dovrebbe rafforzare anche il coinvolgimento per chi deve fare la quarta dose per via dell’età o perché presentino altre patologie”. Lo ha dichiarato Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana per il farmaco (Aifa), durante la conferenza stampa sulla prosecuzione della campagna vaccinale contro il Covid-19.

Da oggi, lunedì 12 settembre, “sarà possibile prenotare le dosi e somministrarle”. Intanto continua a scendere l’occupazione dei posti letto in ospedale, e anche l’incidenza settimanale a livello nazionale.