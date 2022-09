Che Dio ci aiuti, la protagonista assoluta allarma i fan: “Sto facendo fatica”

I telespettatori Rai sono preoccupati dall’ultimo annuncio della protagonista assoluta di Che Dio Ci Aiuti. L’attrice starebbe facendo fatica.

Tutti i telespettatori dell’amata serie televisiva Rai ‘Che Dio Ci Aiuti’ si sono detti preoccupati dell’annuncio dell’amata attrice. Infatti quest’ultima avrebbe confermato di star facendo molta fatica: che cosa sta succedendo.

Dopo mesi di inattività finalmente Francesca Chillemi è pronta a tornare. La bellissima attrice siciliana, che il pubblico ha imparato ad amare prima con l’esperienza a Miss Italia e poi con il ruolo di Azzurra in Che Dio ci Aiuti, è pronta a riprendersi la scena con la nuova serie Mediaset intitolata ‘Viola come il mare‘. All’interno di questa serie infatti ha lavorato spalla a spalla con l’attore turco Can Yaman. Nel corso di una intervista rilasciata al magazine Voilà la bellissima artista e modella si è aperta.

Così Francesca Chillemi ha avuto modo di parlare ai microfoni raccontando non solo curiosità e anticipazioni sull’ultima fatica professionale, ma toccando anche tasti personali. Così sulle pagine di Voilà si legge: “Io nutro grande fiducia nel genere umano, stiamo attraversando un periodo storico complesso. Molta gente si sente un po’ persa e lo capisco” – l’attrice poi ha precisato – “Io stessa faccio fatica a scrollarmi di dosso questo senso di pesantezza esistenziale che accompagna ormai il nostro quotidiano. Sono convinta che dobbiamo aiutarci l’un l’altro“.

Francesca Chillemi e le prime anticipazioni su ‘Viola come il mare’: “Porta dietro un passato di sofferenze”

Cresce l’attesa per il debutto televisivo di Viola come il mare, nuova fiction prodotta dalla casa di produzione Lux Vide capace di portare negli anni grandi contenuti come ad esempio anche le famose serie ‘Don Matteo‘ e ‘Che Dio ci Aiuti‘. Intervistata da Voilà la incantevole attrice siciliana ha regalato qualche anticipazione sul ruolo che la vedremo ricoprire nella serie ormai in arrivo. Sulle pagine del magazine si legge che Viola è una giornalista di origini siciliane e milanese d’adozione, che si porta dietro un passato di sofferenze e come vedremo di segreti.

Inoltre la protagonista non ha mai conosciuto il padre e soffre di sinestesia. Francesca Chillemi in Viola come il mare reciterà al fianco di Can Yaman. Dei due si è a lungo chiacchierato in questi mesi, con tanti gossip circolati sul loro conto. Inoltre alcune dediche in questo mese hanno fatto anche presumere ad una relazione tra i due. Intervistata da Voilà l’attrice originaria di Barcellona Pozzo di Gotto ha riservato ulteriori belle parole per il collega, definendolo un ragazzo che si impegna tantissimo e dona tanto al pubblico.