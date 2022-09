“Cancellata la registrazione”, è allarme Uomini e Donne: pubblico col fiato sospeso. Il programma dovrebbe partire lunedì prossimo

Secondo le ultime anticipazioni sulle registrazioni del dating show condotto da Maria De Filippi potrebbero esserci dei problemi sulla programmazione prevista. Potrebbe essere colpa di “Amici”…

Ormai ci siamo. Manca solo una settimana al ritorno in onda di Uomini e Donne. Dopo la pausa estiva, Maria De Filippi e il suo cast stanno registrando le prime puntate di questa nuova attesissima stagione. Eppure la data del 19 settembre potrebbe non essere ora più così certa. Secondo quanto trapela da alcune anticipazioni, infatti, non è escluso che il dating show di Canale 5 possa subire uno slittamento. A riportarlo è Lorenzo Pugnaloni sulla pagina spoiler social Uomini e donne classico e over. Il problema, secondo l’esperto, sarebbe legato alla mancata registrazione del secondo appuntamento delle due registrazioni settimanali previsti. Un intoppo nella tabella di marcia che può quindi sfalsare tutto.

“Prossima registrazione di Uomini e donne lunedì”, scrive Pugnaloni, sottintendendo che qualcosa può variare sul palinsesto Mediaset nella messa in onda.

Uomini e Donne, rischia di slittare la messa in onda: il motivo sarebbe legato ad Amici 22

Lo spoiler, che arriva diretto dalle Instagram stories, poi specifica: “Per questa settimana dovrebbe esserci solo questa registrazione e non due giorni”. Ora i fan si sono domandati quale sia il motivo di tale cancellazione.

Sembrerebbe che a provocarla sia stato l’inizio anticipato al 14 settembre di Amici 22 (le prime puntate da registrare). Un impegno, che vede coinvolta la stessa Maria De Filippi, che può spostare le carte in tavola. La produzione Mediaset, assieme a Fascino, pare stiano concedendo una via preferenziale al talent show.

Per quanto riguarda invece i protagonisti di U&D in arrivo in questa edizione, è previsto il rientro nel parterre del trono over dei veterani ed ex Riccardo Guarnieri, Ida Platano, Gemma Galgani e Roberta Di Padua. Per quanto concerne invece il trono classico si aspetta il ritorno di Chiara Rabbi e Davide Donadei (neo coppia). Proprio loro due dovranno confrontarsi con Roberta Di Padua, in studio, andando a creare un accavallamento tra le trame del trono over e quello classico. Non resta che attendere il via.