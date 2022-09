Bomba GF Vip 7, la concorrente rinuncia: “Notte di passione con un calciatore di Serie A sposato”

Un vero e proprio scoop prima del via del Grande Fratello Vip 7. Il gossip riguarda una concorrente ormai pronta a partecipare

Ormai siamo al countdown a Mediaset. Tra una settimana esatta comincerà l’attesissima nuova edizione del GF Vip. Siamo giunti alla settima stagione del reality show, condotto ancora da Alfonso Signorini.

In attesa della prima serata di Canale 5 di lunedì 19 settembre e di scoprire l’intero cast del GF Vip 7, continuano a fuoriuscire indiscrezioni davvero intriganti. L’ultima è una bomba lanciata sul web in queste ore.

L’ex concorrente del GF Vip Biagio D’Anelli, oggi talent-scout e personaggio del mondo dello spettacolo, ha rivelato un’indiscrezione clamorosa riguardo una donna che sarebbe stata scelta da Signorini come prossima concorrente del reality.

Ha incontrato il noto calciatore: la prossima concorrente del GF Vip 7 si ritira

Lo scoop lanciato da D’Anelli ha del clamoroso. Senza fare il nome della donna in questione, l’ex gieffino ha fatto sapere che quest’ultima si sarebbe ritirata dalla partecipazione al GF Vip 7 per una questione privata ed intima.

La (ormai ex) concorrente del Grande Fratello avrebbe deciso di ritirarsi dopo una scappatella di fuoco con un calciatore: “Si è ritirata perché ha avuto una notte di passione con un calciatore che gioca in Serie A, tra l’altro sposato. In quel caso sarebbe stato il grande divorzio. L’amore da l’amore toglie”.

Una vera e propria bomba, ma il nome della concorrente ritirata non è dato a sapersi, figuriamoci quello del noto calciatore coinvolto nella presunta storia d’amore clandestina. Fatto sta che, se le indiscrezioni di Biagio D’Anelli fossero vere, Signorini avrebbe perso in extremis un’altra partecipante al GF Vip 7.

Intanto, dopo aver ufficializzato la presenza del costumista Giovanni Ciacci e della cantante Wilma Goich, la redazione del GF Vip in questi giorni dovrebbe dare nuove ufficialità sui concorrenti. Continuano a circolare con forza i nomi di Antonino Spinalbese, l’ex di Belen Rodriguez e della schermitrice Antonella Fiordelisi.

L’appuntamento per la prima puntata del GF Vip 7 è per lunedì 19 settembre su Canale 5, nella diretta che verrà trasmessa dagli studi di Cinecittà dopo le ore 21:30.