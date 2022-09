Beautiful, si chiude un’epoca: addio a uno dei personaggi più apprezzati. I fan dovranno fare i conti con questa batosta

Dopo un lunghissimo periodo e una serie sconfinata di puntate, la soap opera più famosa del mondo dice addio a Rena Sofer, l’interpreta del personaggio di Quinn Fuller.

L’appuntamento inderogabile delle 13:45 su Canale Cinque con Beautiful è uno di quei punti fermi di Mediaset da anni. La soap opera più famosa del mondo (ancora in produzione) non conosce soste e prosegue nella sua interminabile trama. Alcuni dei personaggi storici fanno ancora parte del cast, come Ridge e Brooke (Ronn Moss, Katherine Kelly Lang). Altri invece sono pronti all’addio, come il caso di Quinn Fuller.

Rena Sofer ha deciso di lasciare il set, la famiglia Forrester e Carter, per sempre, dopo 9 anni di onorata militanza. Un duro addio che ha colpito particolarmente i fan di tutto il mondo, appreso attraverso una comunicazione della diretta interessata sul suo profilo Instagram. Quinn lascerà presto Los Angeles, per iniziare (nella trama), una vita diversa e lontano dalle sue radici.

La decisione della Sofer porterà quindi ad una variazione nella storia, con la donna che sarà costretta ad abbandonare il suo amato Wyatt, l’amore per Carter e la Forrester Creations.

Come di consueto le puntate di Beautiful in onda in America, sono in avanti di circa un anno rispetto all’Europa, per cui le anticipazioni provenienti da oltre Oceano ci proiettano in un futuro ancora abbastanza lontano. Quinn Fuller sarà protagonista per noi anche nel 2023, mentre gli Usa sono già pronti a salutarla.

Le Anticipazioni di Beautiful, targare USA, ci rivelano che sarà solo Quinn ad abbandonare la soap opera. Carter dal canto suo continuerà a svolgere il suo lavoro e ad essere tra i protagonisti. Lawrence Saint-Victor sarà sempre il braccio destro e la spalla di Ridge ed Eric ma dovrà cercare un nuovo amore.

Rena Sofer e Lawrence Saint-Victor erano tra le coppie più amate di sempre nella storia del telefilm. I fan li avevano soprannominati i Quarter, e la loro unione (solo di amicizia) era forte anche lontano dal set. Sarà un duro colpo non vederli più una al fianco dell’altro.