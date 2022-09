“Tirava calci e pugni”: aggressione shock all’ex Grande Fratello, cosa succede

Le pagine di cronaca hanno fatto emergere una storia davvero incredibile, che vede come protagonisti l’ex Grande Fratello insieme all’ex protagonista di Uomini e Donne. Ecco cosa è successo nella serata dell’11 settembre.

L’ex inquilino del GF ha spiegato che, intorno alle 21:30 si era messo a mangiare la salsiccia e le costine durante una festa folkloristica di Dolo, vicino Venezia. L’atmosfera era molto rilassata e gioviale. C’erano numerose famiglie che passavano, soprattutto i bambini giocavano e rallegravano l’atmosfera giocando e gridando.

Mauro Marin, vincitore del Grande Fratello 2010, è stato uno dei personaggi più discussi di sempre del reality. Prima aveva subito un’aggressione per un presunto regolamento di conti, poi aveva perso due dita della mano in un incidente domestico. Dopo il ricovero in psichiatria riconobbe finalmente suo figlio, promettendo di curare il suo bipolarismo.

Aggressione shock all’ex Grande Fratello: il racconto

Mauro Marin si trovava alla festa di paese di Dolo insieme al suo amico, che è anche stato un corteggiatore di Uomini e Donne. L’imprenditore Marco Pavanello era balzato sulle copertine delle riviste di gossip per la sua relazione con la soubrette Francesca Cipriani. La relazione si era conclusa con la denuncia di lei per stalking.

Mauro Marin e Marco Pavanello hanno raccontato a Il Corriere del Veneto di aver subito una violenta aggressione. L’ex Grande Fratello porta avanti da sempre l’attività di famiglia, ovvero quella di salumiere. Il giorno dopo avrebbe dovuto essere ad un’altra sagra di paese, e quindi aveva deciso con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne di andare via.

Il racconto shock: “Pensava che avessi soldi perchè sono stato in Tv”

Alle ore 22:30 circa Mauro Marin arriva vicino al luogo in cui avrebbe dovuto consegnare dei salumi ad un macellaio. C’erano delle transenne, ma lui aveva una macchina piccola e quindi aveva deciso di proseguire a passo d’uomo. Poco dopo si era reso conto di essersi perso, e quindi aveva chiesto aiuto ad un cameriere.

Proprio il camerire a cui aveva chiesto le indicazioni stradali si è messo improvvisamente ad urlare: “Tu mi ha investito, tutti i presenti hanno visto. Tu sei stato in televisione, fai il furbo, devi pagarmi”. Avrebbe quindi iniziato in maniera del tutto incomprensibile a tirare calci e pugni alla sua auto. Mauro Marin avrebbe fatto retromarcia e sarebbe andato via.

La versione della testimone: “Non è andata come racconta Mauro Marin”

ll Corriere del Veneto riporta anche il racconto di una testimone oculare, che smentirebbe parzialmente il racconto sopra riportato di Mauro Marin. L’ex concorrente del GF sarebbe entrato in un viale nonostante ci fossero le transenne. Ad un certo punto, un cameriere gli avrebbe sbarrato la strada, chiedendogli di andare via.