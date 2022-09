Addio a Elisabetta II: Harry escluso dal testamento della regina?

Le grandi assenti al lutto per la perdita della regina Elisabetta sono state senza dubbio Kate Middleton e Meghan Markle. Al capezzale di Sua Maestà le mogli di William, erede al trono, e di Harry, secondogenito del re, non sono state presenti.

Ma se la futura regina consorte e principessa del Galles aveva deciso di restare a Windsor per prendersi cura dei figli, Meghan sarebbe rimasta a casa su ordine categorico di Carlo III. La notizia è stata riportata dai tabloid britannici.

Meghan Markle assente al capezzale di Elisabetta II: perché

Secondo il neo re, la presenza dell’ex attrice di Suits non era appropriata in un momento di grave lutto per il quale era riunita solo la famiglia più stretta. Ma Harry, oltre a non avere accanto l’amata moglie, per la quale ha deciso di allontanarsi dalla Royal Family, sarebbe anche stato “tagliato fuori” negli ultimi momenti di vita della nonna.

Avrebbe infatti dovuto affittare un aereo privato per raggiungere la Scozia, perché non invitato a viaggiare insieme con il fratello William e gli zii Andrea ed Edoardo. Al ritorno da Balmoral, Harry ha preso un volo della British Airways da Aberdeen, anche se poche ore dopo il fratello William è partito con un aereo militare.

Harry sarebbe stato escluso dall’eredità

Le conseguenze della decisione di scegliere l’amore a scapito della famiglia, potrebbe avere ripercussioni anche sull’eredità del secondogenito che Carlo III ha avuto con Lady Diana.

Secondo una stima di Forbes, la monarchia britannica nel suo insieme vale 88 miliardi di dollari. La regina ne possedeva personalmente 447 milioni, che dovrebbero andare ora alla sua famiglia.

Secondo lo Star e l’International Business Time, che hanno diffuso la notizia del giallo del testamento di Elisabetta II, lo scorso agosto Sua Maestà avrebbe modificato le sue ultime volontà, escludendo dall’eredità Harry. L’indiscrezione non è stata confermata ma dal testamento sarebbero rimasti fuori anche i due pronipoti Lilibeth Diana e Archie.