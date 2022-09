Uomini e Donne, allarme rosso: la salute del tronista preoccupa i fan

La salute del tronista preoccupa i fan: è allarme rosso sui social, dove il protagonista della nuova stagione di Uomini e Donne all’improvviso è completamente scomparso da tutti i canali social.

Poco dopo la fine della sua prima stagione a Uomini e Donne aveva lamentato un problema di salute che l’aveva effettivamente portato a stare molto lontano dai social network. I suoi ammiratori avevano pensato subito al peggio, perchè l’ex tronista non aveva mai voluto chiarire quali fossero i problemi di salute che lo stavano affliggendo.

Durante il periodo in cui stava male, forse anche a causa dello stress, la persona che gli è stata più vicino è stata senz’altro Chiara Rabbi. L’ex tronista Davide Donadei è riuscito fortunatamente a guarire, e da allora è letteralmente esploso: è diventato più felice, anche più presente nelle serate mondane. Allo stesso tempo, è finita la relazione con Chiara.

Uomini e Donne, qual è lo stato di salute del tronista

Davide Donadei ha successivamente spiegato qual era il problema di salute. Lentamente, aveva iniziato a riempirsi soprattutto in volto di brufoli, che lo facevano sentire profondamente a disagio nel mostrarsi alle persone che lo circondavano. Oggi si è lasciato questo problema alle spalle ed ha recuperato fiducia in sè stesso.

Oggi il tronista di Uomini e Donne è in perfetta salute, ma come era già successo tempo prima è di nuovo sparito da tutti i canali social. I numerosi ammiratori di Davide Donadei hanno quindi iniziato a chiedersi cosa stesse succedendo questa volta e come mai ci fosse questa lunga assenza. Il 10 settembre è finalmente arrivata la risposta.

“La vostra preoccupazione mi rende felice!”: la risposta di Davide

Davide Donadei godrebbe di ottima salute, e starebbe quindi partecipando a tutte le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne. Sul messaggio pubblicato su Instagram si legge: “Sto prendendo qualche giorno per me lontano dai social per pensare meglio alla fine della stagione e pianificare i progetti per il futuro…”

Davide Donadei si è detto comunque contento che i fan si preoccupassero per la sua assenza. Quando il tronista parla di fine stagione, probabilmente si riferisce all’alta stagione turistica: ha preso infatti in gestione il locale Heffort Sport Village, che si trova in Puglia. Fra Uomini e Donne ed il suo lavoro di cuoco avrà dunque molto da fare.

Ecco il messaggio pubblicato da Davide Donadei:

Questo è uno dei tanti video che ritraggono Davide Donadei dopo la fine della relazione con Chiara Rabbi. L’esperta di gossip Deianira Marzano avrebbe anche documentato la sua presenza nello stesso albergo di Roberta Di Padua.