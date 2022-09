Un Posto al Sole, addio a una delle protagoniste? È allarme: “Sta per scadere il contratto”

Un Posto al Sole, addio a una delle protagoniste assolute? È allarme: “Sta per scadere il contratto”.

Periodo davvero intenso e ricco di novità e colpi di scena ad Un Posto al Sole. Le puntate andate in onda subito dopo la pausa estiva hanno rappresentato quasi uno shock emotivo per i fan della soap opera.

La trama più seguita e discussa ha visto la morte di Susanna Picardi, rimasta vittima dell’attentato sanguinoso del malavitoso Lello Valsano. Ma se la giovane aspirante magistrato è scomparsa, il personaggio di Viola Bruni è sopravvissuta.

Momenti però di grande dolore e crisi per Viola. La giovane insegnante, pur essendo uscita dal coma, sta vivendo un periodo psicologicamente duro, perché si sente in colpa per la morte dell’altra donna.

Upas, per Viola Bruni rischio addio: il contratto con la produzione è in scadenza

Ilenia Lazzarin, l’attrice che da sempre presta il volto a Viola Bruni, ha parlato a Fanpage.it della trama drammatica di Un Posto al Sole. L’interprete ha fatto capire come il senso di colpa divorerà il suo personaggio: “Se Viola non fosse stata gelosa, probabilmente Susanna sarebbe ancora viva. Viola non ha accettato che Susanna portasse gli occhiali al suo posto, ma tale gesto è passato in secondo piano. Se avesse accettato senza gelosie, i colpi di Lello avrebbero colpito lei e il piccolo Antonio”.

Ma un’altra rivelazione mette in pericolo la permanenza di Viola nella soap opera di Rai Tre, come rivelato dalla Lazzarin: “Il mio contratto con Un Posto al Sole dura fino a novembre, poi non so. Bisogna vedere se verrà rinnovato oppure no”.

La scadenza di contratto di Ilenia Lazzarin potrebbe suggerire anche un addio di Viola, che non solo è rimasta pesantemente ferita dall’attentato, ma di recente ha anche vissuto una crisi sentimentale dura con il marito Eugenio.

L’attrice nativa di Busto Arsizio ha però spiegato il tutto: “Chiariamo bene la situazione, così magari sfatiamo questo mito dei contratti. Il fatto che scada non significa nulla. In un anno potrei lavorare un giorno come potrei lavorare cento giorni, nessuno lo sa“. Dipenderà dunque dagli autori se il personaggio di Viola sarà ancora presente in futuro o se a breve lascerà la fiction.