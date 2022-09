“Scoccherà la scintilla con Vittorio”, spoiler Il Paradiso delle Signore: ai fan brillano gli occhi

Con settembre ripartono anche le fiction Rai e tra queste Il Paradiso delle Signore che comincia con un grande spoiler

Il treno per l’amatissima fiction Rai è in partenza ed i telespettatori non vedono l’ora di poterci salire su. Nel frattempo, sono gli stessi attori a lanciare grandi spoiler sulla settima stagione che sarà in onda a breve.

Vittorio Conti è il protagonista indiscusso de Il Paradiso delle Signore ormai da sette stagioni e lo sarà ancora a lungo. Sul suo personaggio si sono sviluppate tante trame, soprattutto le vicende amorose: avrebbe dovuto sposare Andreina Mandelli, i due non convoleranno mai a nozze perché una volta finita in prigione, vende la sua libertà a Umberto Guarnieri dandogli le sue quote del magazzino. Il Conti che nel frattempo è diventato proprietario del magazzino, si avvicinerà a Marta Guarnieri ed i due si sposeranno, fino a quando non insorgono problemi di sterilità e decidono di lasciarsi.

Successivamente, Vittorio ha una relazione con sua cognata rimasta vedova, fin quando sarà lei stessa a fare un passo indietro. I nuovi ingressi sconvolgeranno ancora una volta la quotidianità del proprietario del magazzino.

Vittorio Conti e Matilde avranno una storia: spoiler Il Paradiso delle Signore

A DiPiù TV è stata intervistata Chiara Baschetti che farà il suo ingresso a Il Paradiso delle Signore per la settima stagione interpretando Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, moglie di Tancredi e cognata di Marco, i nipoti della contessa Adelaide. Proprio quest’ultima accoglie la donna in casa sua in un momento di crisi con Tancredi: è delusa dal marito perché non ha mantenuto alcune promesse fatte. È stata lei stessa ad ammettere che con Vittorio Conti ci sarà qualcosa di intenso: “Scoccherà subito una scintilla, una empatia caratteriale. Posso dire solo che ci sarà uno sviluppo importante nella storia”.

A proposito del suo personaggio, Chiara Baschetti ha svelato: “È una donna forte e determinata che non si fa mettere i piedi in testa. Sa incassare con grazia ma quando è necessario reagisce”.