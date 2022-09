“Si chiamerà Rafael in onore di Raffaella Carrà”: protagonista di Lol sta per diventare papà

Il protagonista di “LOL – Chi ride è fuori” ha annunciato durante un evento in diretta che presto diventerà papà. Così come ha chiesto all’arena di Verona la mano della sua fidanzata, questa volta ha annunciato che diventerà papà.

È uno dei dieci comici più amati di LOL – Chi ride è fuori, il programma che è andato in onda su Amazon Original e vede come conduttori Fedez e Mara Maionchi. Anche se è arrivato alla popolarità con questo programma, è da moltissimi anni che prende parti agli spettacoli comici di maggior successo di Mediaset.

Angelo Pintus, come suggerisce il cognome, ha origini sarde, ma è nato e cresciuto a Trieste quarantasette anni fa. Ha iniziato la carriera nel duo comico Angelo & Max, con Max Vitale, diventando anche ospite del Maurizio Costanzo Show. Dal 2009 al 2015 ha proposto la sua rubrica Sfighe a Colorado, e poi è approdato anche a Honolulu.

Il nuovo annuncio del comico a Taormina: che brividi

Angelo Pintus ha anche avuto delle brevi esperienze di attore, come dimostra la sua presenza a Camera Cafè. Nel 2015 iniziò il tour teatrale “50 sfumature di Pintus“, che gli regalò un successo davvero incredibile. Dopo sette anni si sta ripetendo lo stesso bagno di folla anche con la tournée “Non è come sembra“.

Il dieci settembre Pintus è stato il mattatore del Teatro Antico di Taormina. Si tratta di uno spettacolo al quale teneva moltissimo, e la sua emozione in alcuni momenti era palpabile. La serata è stata anche ripresa dalle telecamere, e forse è proprio per questo che il comico si è lasciato andare ad un annuncio davvero molto speciale.

Si chiamerà Rafel in onore di Raffaella Carrà: la decisione del protagonista di LOL soprende il pubblico di Taormina

Il 10 settembre 2016 Pintus chiamò al centro del palco de l’Arena di Verona la fidanzata Michela Sturaro. Interruppe le esibizioni del suo tour per chiederle davanti a tutti di sposarla. Il matrimonio è poi stato celebrato il 9 settembre 2017 a Ferrara. C’è adesso un’altra importante verità che riguarda proprio la sua vita con la moglie.

Pintus diventerà molto presto papà per la prima volta. Il nome scelto per il bambino è una vera sorpresa. Il comico di LOL ha infatti deciso di chiamare il bambino Rafael, in onore di un’artista che stima molto, ovvero Raffella Carrà. Al momento non si ha nessun altro dettaglio riguardo la gravidanza e la data del parto.

Ecco alcuni momenti dello spettacolo di Pintus a Taormina del 10 settembre 2022: