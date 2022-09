Paura a Uomini e Donne, sparito un celebre volto dai social: è stato ricoverato in ospedale!

Grande paura per tutti i fan di Uomini e Donne. Infatti uno dei volti più noti della storia della trasmissione sarebbe sparito dai social: è in ospedale.

Momenti di grande apprensione per tutti i telespettatori di Uomini e Donne. Uno dei volti più celebri della trasmissione, infatti, è sparito dai social ed adesso sarebbe ricoverata in ospedale: cos’è successo.

Tra i volti più noti della storia di Uomini e Donne troviamo senza ombra di dubbio Beatrice Valli. La dama dopo aver sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venzia ha accusato dei problemi di salute. Infatti la donna adesso sarebbe ricoverata. A renderlo noto è lei stessa dopo essere sparita dai social per alcuni giorni. Proprio questa assenza è stata inusuale ed ha subito allarmato i fan. Ma a risolvere ogni dubbio è stata la stessa Valli, con diverse stories pubblicate su Instagram.

La scelta di affidarsi alle cure ospedaliere è stata causata dalle vertigini. Inoltre Beatrice non sarebbe stata colpita per la prima volta da questo problema. Sulle stories ha quindi iniziato affermando: “Scusate l’assenza, ma il mio solito problema di vertigini mi ha rimessa ko” – l’ex volto di Uomini e Donne ha poi continuato affermando – “Sono appena stata dimessa dall’ospedale. Sto un pochino meglio“. Andiamo quindi a vedere i dettagli del problema che ha colpito la valli.

Uomini e Donne, Beatrice Valli ricoverata con le vertigini: cause e sintomi

In molti sapranno che le vertigini sono un sintomo, piuttosto che una condizione patologica, come spiegato dal portale dell’Istituto superiore di sanità. Queste sarebbero causate da problemi dell’equilibrio che vanno a coinvolgere il funzionamento dell’orecchio interno, ma possono anche essere innescate da problemi che si verificano in alcune parti del cervello. Chi ne soffre prova un senso di disorientamento, percependo l’ambiente circostante come se stesse ruotando.

Tale sintomo è variabile a seconda dell’intensità con cui si manifesta: può essere lieve oppure così potente da non consentire di mantenere l’equilibrio e di svolgere le attività quotidiane. Inoltre le vertigini possono essere accompagnati da altri disturbi quali: la temperatura elevata, il ronzio nelle orecchie e la perdita dell’udito. Infine bisogna sapere anche che gli attacchi possono durare da pochi secondi ad alcune ore e nei casi più gravi addirittura giorni e mesi. Questo quindi è il problema che ha colpito la Valli dopo la sfilata a Venezia.