Mediaset fa impazzire il pubblico: salta tutto, fan arrabbiati. Nuovo cambio di programma, ma non tutti sono convinti della scelta

L’estate tecnicamente finisce il 21 settembre, ma in realtà per le tv italiane è già praticamente terminata. Perché da lunedì 12 settembre cambia tutto, anche a Mediaset, con molte repliche che ci saluteranno per lasciare spazio a programmi nuovi.

Così all’ora di pranzo tornerà Forum, che in realtà non se n’è mai andato, con le puntate nuove mentre nel pomeriggio prima di Barbara D’Urso ci sarà spazio per le soap. Doveva essere questo il programma di lunedì 12 settembre su Canale 5, ma è successo il terremoto. Come spiega il sito specializzato Bubinoblog.it infatti a tenere banco ancora una volta sarà la morte della Regina Elisabetta.

Dopo il Tg5 dalle 13, ci sarà spazio per Beautiful, per Una vita e per una puntata di Un altro domani.ma dalle 15.15 andrà in onda lo Speciale TG5 condotto da Cesara Bonamici che seguirà la cerimonia dedicata a Elisabetta II la cui salma è arrivata a Edimburgo. Ci saranno anche collegamenti con l’inviato da Londra, Dario Maltese, e Antonio Capranica insieme ad altri ospiti.

Un paio di ore prima di dare spazio a Pomeriggio Cinque e così salteranno sia la seconda puntata di Un altro domani che soprattutto Terra Amara, amatissimo dal pubblico. Una decisione improvvisa e che sta facendo discutere molto il pubblico di Canale 5, diviso per questo cambio in corsa.

Mediaset fa impazzire il pubblico: tutto il programma verso i funerali di Elisabetta II

In effetti oggi il carro funebre che trasporta la bara di Elisabetta II, dopo aver lasciato il castello di Balmoral che è stata la sua ultima residenza, è arrivato a Edimburgo. Passerà la notte al palazzo di Holyroodhouse e sarà piazzato nella Sala del Trono fino al pomeriggio di lunedì 12 settembre

Quindi attorno alle 16 di domani sarà portato in processione dal nuovo re Carlo III alla cattedrale di Saint Giles per permettere ai fedeli di omaggiare la regina. Da Edimburgo poi la bara, con un aereo della Royal Air Force, decollerà dalla base militare di North Olt per raggiungere Buckingam Palace.

Da mercoledì 14 settembre è prevista l’esposizione al pubblico per quattro giorni a Westminster Hall. L’ultimo atto sarà rappresentato dai solenni funerali di Stato in programma lunedì 19 nell’abbazia di Westminster.