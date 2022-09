Mara Venier interrompe Domenica In: cosa è successo in studio

Mara Venier interrompe Domenica In nel corso della sua prima puntata stagionale. Ecco cosa è successo in studio e la reazione della presentatrice.

Mara Venier lo ha ammesso recentemente. Ama il suo lavoro e non è riuscita a dire di ‘no’ alla conduzione di un’altra stagione di Domenica In, nonostante il marito le abbia chiesto più volte di passare più tempo a riposarsi e insieme a lui. Nella prima puntata dell’11 settembre, la Zia Mara ha subito ripreso lo studio.

Gia nelle edizioni passate Mara Venier aveva ripreso in diretta più volte i suoi assistenti di studio. A volte questo succedeva perchè non partivano tempestivamente le clip video richieste, altre volte perchè non arrivava la segnalazione per il lancio del blocco pubblicitario o il gobbo non scriveva le cose in maniera chiara.

Mara Venier interrompe Domenica In: cosa succede

Mara Venier è fatta così, è genuina, ed il pubblico la ama per questo. Se ha qualcosa da dire o una lamentela da fare non riesce a trattenersi e lo deve dire subito. Questo è successo anche durante la prima puntata stagionale di Domenica In dell’11 settembre, dove ha scambiato alcuni sguardi di fuoco zittendo l’intero studio.

Non è chiaro a chi si riferisse la conduttrice, ma all’improvviso ha zittito Claudio Santamaria e Francesca Barra che mentre rilasciavano un’intervista e stavano confidando le difficoltà iniziali di portare avanti la loro relazione. La Zia Mara ha iniziato a guardare malissimo qualcuno che non era ripreso dalle telecamere.

Lo scambio di sguardi fra la conduttrice e la persona “misteriosa”

Come già successo più volte in passato negli studi di Domenica In, qualcuno aveva iniziato a chiaccherare, creando un fastidiosissimo brusio. All’inizio Mara Venier ha fatto finta di non sentire i disturbatori, poi però li ha convinti al silenzio con la sola forza dello sguardo. Si è infatti sentito una voce fuori campo dire chiaramente: “Scusi!”.

Dopo che le scuse erano state ripetute, la conduttrice ha chiarito abbastanza indispettita che stava lavorando, chiedendo implicitamente rispetto e silenzio. Mara Venier ha dimostrato ancora una volta di essere la padrona di casa a Domenica In, mettendo tutti a zittire per poter proseguire con il suo programma.