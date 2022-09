GP Monza, la decisione sconvolge Verstappen: c’è l’espulsione!

Nel corso di questo GP di Monza c’è stata un’incredibile decisione che ha sconvolto il campione del mondo Max Verstappen: cos’è successo.

Incredibile decisione nei confronti di Max Verstappen al Gran Premio di Monza. Infatti la direzione gara ha scelto di sgomberare alcuni dei suoi tifosi dalle tribune. Andiamo quindi a vedere cos’è successo.

Una stangata dell’ultima ora ha letteralmente colpito tutti i tifosi di Max Verstappen. Infatti l’irriverente marea arancione voleva godersi comodamente il Gran Premio d’Italia, seduti in tribuna. Anzi ad essere precisi i tifosi olandesi avevano deciso di occupare una tribuna in fase di costruzione, ma non si sono fermati qui.

Infatti i supporters del Campione del Mondo avevano deciso di costruire una struttura abusiva fai da te nell’area camping del Parco di Monza, a ridosso della rete che delimita il tratto di pista dell’autodromo, in corrispondenza della Prima Variante. Dopo il fermo da parte degli steward, c’è stato anche un maxi sequestro di materiale come ponteggi, tubature, raccordi e piattaforme.

GP Monza, sloggiati 80 tifosi di Max Verstappen: avevano occupato una tribuna in costruzione

Il gruppo di tifosi di Max Verstappen che aveva occupato abusivamente la tribuna in costruzione aveva portato con sé anche ponteggi, tubature, raccordi e piattaforme. Così per il sequestro la polizia ha fatto arrivare un camion per rimuovere il materiale e bloccare la costruzione abusiva.

Non è mancata la resistenza di qualche tifoso ubriaco, che ha cercato di ostacolare gli agenti che però sono comunque riusciti a sgomberare definitivamente l’area camping nella mattinata di venerdì 9 settembre, poco prima delle prove libere che danno il via al weekend del gp di Monza.

Nella giornata di ieri, invece, sono andate di scena le qualifiche, con l’olandese che partirà solamente settimo a causa di una penalità. In pole position invece c’è il rivale di campionato Charles Leclerc, affiancato da George Russell. Le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo compongono la seconda fila, seguiti da Pierre Gasly e Fernando Alonso. Dietro a Verstappen invece partirà il sorprendente Nyck De Vries, con la Williams. Completano la Top 10 Guanyu Zhou e la seconda Wiliams di Latifi.