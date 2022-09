Gina Lollobrigida, cattive notizie: ricovero in ospedale, come sta

Brutte notizie per Gina Lollobrigida: nel pomeriggio dell’11 settembre si è diffusa la notizia del suo ricovero in ospedale. Ecco come sta e la diagnosi.

Gina Lollobrigida sta combattendo da diversi anni nel processo che vede il suo assistente personale, accusato di circonvenzione di incapace. Si tratta di accuse che l’attrice respinge con tutta la sua forza: si sente in ottima salute ed ha un buon rapporto con il suo factotum, Andrea Piazzolla. Parlando con il suo avvocato Antonio Ingroia ha preso una decisione.

Nessuno se lo sarebbe aspettato da Gina Lollobrigida, che ha compiuto novantacinque anni. Eppure, l’artista ha spiegato di voler far del bene al paese. Ha dunque deciso di candidarsi come capolista al collegio uninominale del Senato a Latina con il partito Italia Sovrana e Popolare. La sua scelta ha scatenato una bufera, soprattutto per la sua età.

Paura per Gina Lollobrigida: ricovero in ospedale

Gina Lollobrigida ha voluto spiegare a Il Corriere della Sera le motivazioni di questo suo gesto davvero inaspettato: “Ero solo stufa di sentire i politici litigare tra loro senza mai arrivare al dunque. Mi batterò perché sia il popolo a decidere, dalla sanità alla giustizia. L’Italia sta messa male, voglio fare qualcosa di buono e positivo“.

Avendo vissuto tantissimi anni con un’enorme popolarità a livello mondiale, la Lollobrigida ha anche spiegato di aver avuto l’opportunità di conoscere diversi protagonisti della scena mondiale, come Ghandi. Riguardo Mario Draghi ha spiegato che di non condividere il lavoro che sta portando avanti come primo ministro.

Cosa è successo l’11 settembre alla star internazionale: la diagnosi

Gina Lollobrigida ha subito ricevuto una pioggia di critiche per la sua candidatura politica. In molti si sono chiesti se una persona così anziana sia davvero in grado di portare avanti un’esperienza così faticosa come quella per cui si è candidata. Nel pomeriggio dell’11 settembre è arrivata una brutta notizia riguardo il suo stato di salute.

Come ha annunciato l’agenzia Ansa, Gina Lollobrigida sarebbe stata ricoverata in un ospedale romano a seguito di una caduta che le ha provocato la rottura del femore, ovvero dell’osso della coscia. Questo potrebbe provocarle gravi problemi di locomozione: sicuramente l’attrice sarà sottoposta ad intervento chirurgico.

Il 4 luglio 2022, nel giorno del suo novantacinquesimo compleanno, Gina Lollobrigida ha ricevuto un regalo inaspettato: il premio alla carriera dei Nastri d’Argento. Ecco la foto ufficiale dell’evento: