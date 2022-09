WhatsApp, vuoi bloccare qualcuno senza che se ne accorga? Il trucco

Spunta su WhatsApp un trucco per poter bloccare qualsiasi contatto senza che quest ultimo se ne accorga: scopriamo come fare.

Sono sempre tanti i trucchi presenti su WhatsApp ed alcuni di questi potrebbero cambiarvi la vita. Infatti tra questi c’è anche uno che vi permette di bloccare un contatto senza che quest ultimo se ne accorga: la novità.

WhatsApp in quest ultimo anno sta cercando di lavorare specialmente sotto l’aspetto della privacy. Infatti tutte le società di Meta hanno sviluppato dei servizi più consoni alle esigenze degli utenti. Come ben sappiamo fino a poco tempo fa gli utenti erano costretti a bloccare un contatto se non volevano essere disturbati. Ma bloccare un altro utente è visto come un gesto quasi offensivo, ed è divenuta una pratica che mette in imbarazzo. Un altro problema invece è quando veniamo inseriti in una chat di gruppo a cui non abbiamo aderito.

Spesso queste chat perdono il controllo e sono a dir poco fastidiose. Esiste però un trucco che permette di silenziare una persona senza arrivare a bloccarla. Infatti per tutti gli utenti sarà possibile silenziare la chat e poi archiviarla. Bisogna quindi andare sulla chat del gruppo e tenere premuto su di essa per un istante più lungo del solito. Qui appariranno diverse icone tra cui anche la possibilità di silenziare la chat per 8 ore, per una settimana o per sempre. In alternativa invece sarà possibile archiviare la chat.

WhatsApp torna a pagamento: cosa sta succedendo

WhatsApp è pronta ad un’altra rivoluzione epocale. Infatti l’applicazione di messaggistica di Meta è pronta ad introdurre nuovi tipi di prodotti, funzionalità ed esperienze per cui gli utenti sarebbero disposti a pagare. L’annuncio è arrivato da John Hegeman secondo il quale ci sarebbero moltissime persone davvero entusiaste di spendere per fruire al massimo dei nostri contenuti. Infatti l’attuale vicepresidente del team che si occupa della parte finanziaria e monetaria del gruppo Meta ha sganciato la bomba su un eventuale ritorno a pagamento dell’app di messaggistica.

Ricordiamo infatti che da un paio di anni Meta sta provando a contrastare l’ascesa di TikTok, social cinese di ByteDance. Infatti in brevissimo tempo è diventato il preferito tra le persone più giovani grazie ad alcune peculiarità che lo caratterizzano, mandando in crisi il colosso di Mark Zuckerberg. Adesso per i vertici del colosso americano non bastano nemmeno più le pubblicità all’interno dell’applicazione. Per questo motivo i vertici sono pronti ad introdurre delle funzioni a pagamento. La data per il cambiamento radicale ancora non c’è e le prossime settimane seguiranno aggiornamenti.