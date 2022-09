Uomini e Donne, annulla tutti gli impegni: gravidanza a rischio, cosa succede

L’ex tronista di Uomini e Donne ha annullato all’improvviso gli impegni lavorativi per correre subito in ospedale, dove ha trascorso tutta la notte: la gravidanza della sua compagna è a rischio? Ecco cosa ha spiegato ai fan.

L’ex tronista di Uomini e Donne era subito piaciuto al pubblico per la sua particolare sensibilità. Era stato uno dei protagonisti dell’edizione 2018-2019, ed aveva condiviso il trono con Lorenzo Riccardi. La sua scelta era stata Irene Capuano, anche se la storia è ben presto naufragata. Oggi si è rifatto una vita e sta per diventare papà.

Luigi Mastroianni ha colpito molto gli spettatori di Uomini e Donne per il suo particolare rapporto con il fratello Salvo, che ha la sindrome di down. L’ex tronista originario di Caltagirone, in Sicilia, condivide spesso sui social brevi video e foto che li ritraggono insieme. A lui ha dedicato anche il suo libro “Mio fratello è un gigante”, di Sperling&Kupfer.

Uomini e Donne, perchè l’ex tronista è corso in ospedale

Come molti ex protagonisti di Uomini e Donne, anche Luigi Mastroianni dopo la sua esperienza nel programma ha cambiato lavoro. Oggi si presenta come deejay e producer, oltre ad influencer ed appassionato di fitness. Il 9 settembre aveva un evento in programma a Mazzarrone, in Sicilia, ma all’ultimo momento lo ha annullato.

In un lungo messaggio su Instagram, Luigi Mastroianni ha spiegato che la fidanzata Anna Scuderi aveva avuto un malore. Essendo negli ultimi mesi di gravidanza, il suo ricovero in ospedale ha allarmato moltissimo l’ex tronista di Uomini e Donne, che si è subito precipitato in ospedale per poterle stare vicino.

Il racconto di Luigi: cosa è successo durante la notte con Anna

Il giorno dopo il ricovero della fidanzata in ospedale, Luigi Mastroianni ha pubblicato un video in cui ha voluto spiegare ai fan cosa è successo durante la notte. L’ex tronista di Uomini e Donne è rimasto in ospedale tutto il tempo, e fino alle 2:00 circa ha avuto molta paura, perchè i medici non erano riusciti a capire perchè Anna stesse male.

Luigi non ha voluto rivelare esattamente cosa abbiano diagnosticato i medici, ma lo si è visto molto sollevato, anche se stanco. Ha spiegato che, per fortuna, non si tratta di nulla di grave. Ha anche aggiunto che la fidanzata Anna gli ha imposto di tornare a lavorare e di non stare ad aspettare in corsia tutto il tempo.

Ecco il messaggio pubblicato la sera del 9 settembre da Luigi Mastroianni:

Questa è la foto che l’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso dall’ospedale la mattina del 10 settembre:

Qui si vede Mastroianni che torna a casa mentre spiega ai fan cosa è successo:

Ecco invece la copertina del libro scritto da Luigi Mastroianni: