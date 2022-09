Serena Bortone a stento trattiene le lacrime: straziante annuncio in diretta

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Oggi è un altro giorno’, la conduttrice Serena Bortone ha fatto fatica a trattenere le lacrime: cos’è successo.

Durante la giornata di ieri è andata in onda l’ultima puntata settimanale di ‘Oggi è un Altro Giorno’. Una puntata speciale per la conduttrice Serena Bortone che ha fatto fatica a trattenere le lacrime: l’episodio.

Nel corso della puntata di ieri, venerdì 9 settembre, il talk show ‘Oggi è un altro giorno’ ha dedicato tutto lo spazio alla morte della Regina Elisabetta II. La sovrana inglese si è spenta all’età di 96 anni ieri pomeriggio intorno alle 15.45 ma la notizia della sua morte è stata ufficializzata solo alle 19.30 ore italiane. Durante il regno, Sua Maestà ha visto susseguirsi Capi di Stato e di Governo, Papi ed è stata presente in tutti gli eventi storici più importanti del ‘900.

Nel dare la notizia è apparsa molto provata Serena Bortone, che presa la parole l’ha definita: “Una figura di grande potere per noi donne, donna potentissima e figura di riferimento”. Dopo aver mostrato una clip incentrata sul suo Regno ha aggiunto: “Quanta emozione e quanta maestà nella semplicità di questa immagine“. La Regina salì al trono a soli 25 anni quasi per caso dopo l’abdicazione dello zio Edoardo VIII. Da quel momento la sovrana ha regnato per 70 anni nel Regno Unito e nei Paesi del Commonwealth.

Serena Bortone si commuove ricordando la regina: “Quanta emozione”

Serena Bortone quindi si è commossa parlando della Regina. Sua Maestà salì al trono a soli 25 anni quasi per caso dopo l’abdicazione dello zio. Successivamente sposò il principe Filippo Mountbatten dal quale ha avuto quattro figli: Carlo, alla sua morte divenuto Re con il nome di Carlo III, Anna, Andrea, ed Edoardo. Gli ospiti della puntata di ieri di ‘Oggi è un altro giorno’ hanno quindi raccontato aneddoti e retroscena pubblici e privati della sovrana.

Infatti Elisabetta iniziò a perdere consensi da parte dell’opinione pubblica inglese il suo modo di reagire alla separazione del figlio Carlo da Lady Diana, che poi è morta prematuramente in un tragico incidente. La Bortone ha quindi chiarito al pubblico a casa: “Resterà nel nostro immaginario comunque la si pensi“. Insomma mentre sua maestà in patria viene ancora discussa per alcune delle sue azioni, in Italia e nel Mondo ha lasciato solamente un bel ricordo.