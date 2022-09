Roberta Di Padua rovina il sogno di Ida Platano? È successo di nuovo

Roberta Di Padua rovina il sogno di Ida Platano? La dama è tornata a Uomini e Donne e starebbe creando scompiglio sia nel Trono Classico che nel Trono Over.

La rivalità fra Roberta Di Padua ed Ida Platano starebbe portando le due dame di Uomini e Donne a scontrarsi di nuovo in studio. In una precedente intervista a Uomini e Donne Magazine, era stata proprio la Di Padua a chiarire candidamente che fra lei e la parrucchiera siciliana non c’era nessuna simpatia.

Roberta Di Padua aveva anche aggiunto: “Siamo state sincere l’una con l’altra. All’inizio non c’era troppa simpatia proprio perché eravamo interessate allo stesso uomo. Poi abbiamo iniziato a confidarci le nostre esperienze e ho capito di avere avuto le medesime difficoltà e gli stessi problemi“. Aveva inoltre rivelato un incredibile retroscena.

La rivalità fra Ida Platano e Roberta Di Padua si riaccende

Sembrerebbe che Ida Platano abbia addirittura vietato a Roberta Di Padua di chiamare Roberto Guarnieri a giugno 2021. Questo confermerebbe che, nei fatti, la dama siciliana sia ancora innamorata e gelosa del suo ex, nonostante la relazione sia ormai finita da diverso tempo. Inoltre, sembrerebbe anche sentire la competizione con la Di Padua.

Secondo quanto rivelato dalle indiscrezioni sulle prime puntate registrate di Uomini e Donne sin dalla fine di agosto, Roberta Di Padua è tornata negli studi di Canale 5. La sua presenza starebbe creando parecchio scompiglio, sia nel Trono Classico, sia nel Trono Over, dove la competizione con Ida Platano si sarebbe riaccesa.

Riccardo Guarnieri ci prova con la rivale di Ida Platano? Cosa succede

Sembrerebbe che Riccardo Guarnieri sia ormai davvero lontano da Ida Platano. Sentirebbe infatti che la sua intenzione di provare a ricominciare una relazione con lei abbia fallito. Avrebbe dunque tentato un riavvicinamento a Roberta Di Padua, che clamorosamente avrebbe invece preferito concentrare le sue attenzioni sul protagonista del Trono Over.

L’esperta di gossip Deianira Marzano avrebbe documentato che Roberta Di Padua e Davide Donadei avrebbero passato una notte nello stesso albergo, alludendo che l’avrebbero trascorsa insieme. Davide ha detto di provare stima per Roberta, ma la dama avrebbe occhi solo per Alessandro Vicinanza, proprio l’uomo che si era conteso con Ida Platano.