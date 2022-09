Morte Regina Elisabetta, chi prenderà i suoi cani? Decisione da non credere: sarà rispettata in pieno la sua volontà finale

Sono molte e le eredità che Elisabetta II ha lasciato morendo. Quella più evidente è il regno, subito passato nelle mani di suo figlio Carlo e presto sarà letto anche il suo testamento, che però resterà un affare strettamente privato. Ma ci sono beni materiali complicati da sistemare, come i suoi amatissimi cani.

In 70 anni di regno, Elisabetta è stata sempre accompagnata dagli animali. Ma i cani e i cavalli sono stati certamente una costante. Passioni che ha cominciato a coltivare fin da bambina, quando a casa di amici del padre, re Giorgio VI (scomparso nel 1952 a causa di un tumore) aveva visto per la prima volta un cane di razza corgi.

Fu talmente colpita, che il re glie ne regalò subito uno, ribattezzato Dookie, quando aveva 7 anni e da allora i cani le hanno sempre fatto compagnia. Anzi, spesso come hanno mostrato foto e filmati passati alla storia, era lei stessa a portarli in giro per il piacere di camminare insieme a loro.

Morte Regina Elisabetta, chi prenderà i suoi cani? La soluzione rispetta le sue volontà

Non solo corgi, ma questa razza è sempre stata particolarmente apprezzata dalla regina. Molti a corte ricordano Susan, che è stata con Elisabetta per 15 anni fino al gennaio 1959 e che è stata sepolta a Sandringham con tanto di lapide. Era con Elisabetta e Filippo durante il loro viaggio di nozze, la sua discendenza ha accompagnato a lungo li vita a palazzo.

Quattro anni fa, quando era morta Willow (altra cagnolina legatissima alla regina) Elisabetta aveva deciso di non prendere più animali, perché sentiva di non avere più molti anni davanti. A farle cambiare idea era stato suo figlio Andrea che nel febbraio 2021 per non farle pensare al marito ricoverato in ospedale le aveva donato altri due cani,. Uno è morto tre mesi dopo per problemi cardiaci, l’altro invece è ancora lì. In tutto dovrebbero essere quattro: Candi, di 13 anni, il già citato Muick, Lissy, una cocker spaniel arrivata lo scorso gennaio e un altro corgi regalato dalle nipoti Eugenia e Beatrice.

E ora tutti si chiedono: che fine faranno questi cani? Al momento se ne sta occupando il personale della regina, che seguiva personalmente la loro alimentazione tutti i giorni. Ma secondo le ultime indiscrezioni un paio saranno adottati dal Principe William e da Kate Middleton che possiedono già un cocker spaniel. Gli altri invece andranno ad Andrea che avrà così un ricordo in più della madre.

Ma anche i cavalli di Elisabetta saranno piazzati bene. Di loro si occuperanno la principessa Anna (sua sorella) e sua figlia Zara Tindall, che alle Olimpiadi di Londra 2012 è stata argento nel concorso completo.