Manuel Bortuzzo preso in giro dalla nuova fidanzata? Il video lascia senza parole

Manuel Bortuzzo è stato preso in giro dalla sua nuova fidanzata, Angelica Beneveri? Ecco il video registrato dalla TikToker che ha scatenato la polemica.

Nelle ultime settimane, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono tornati a far parlare di sè. All’improvviso il nuotatore si è mostrato mentre baciava appassionatamente la TikToker Angelica Benevieri, e poco dopo la fatina del GF Vip 6 è comparsa in uno scatto del cantante Astol, facendo pensare che fra i due ci sia un flirt.

Insomma, ormai la coppia ch ha fatto sognare a tutti nel corso del GF Vip 6 sarebbe più lontana che mai. Bortuzzo sembrerebbe aver trovato di nuovo l’amore, questa volta con la benedizione del padre Franco. I fan di Manuel e Lulù, però, hanno sbirciato nell’account Tik Tok di Angelica Benevieri scoprendo un video davvero incredible.

Il video di Tik Tok prende in giro Manuel Bortuzzo?

Angelica Benevieri ha vent’anni e conta circa 300 mila follower su Tik Tok. Qualche anno fa aveva pubblicato un video che, nella sua intenzione, aveva forse la volontà di essere divertente. Si vede l’influencer entrare di corsa in bagno. Forse l’urgenza non le ha fatto capire che, in realtà, era entrata nella toilette dei portatori di handicap.

Quando la Benevieri si rende conto di essere entrata nel bagno sbagliato, si fa vedere mentre esce dalla porta mimando il portatore di handicap. Angelica, dunque, ha cercato di far finta di essere anche lei portatrice di handicap per non incorrere in discussioni. Quello che ha sollevato un polverone è proprio la sua imitazione del portatore di handicap.

Qual era l’intenzione reale del video pubblicato da Angelica?

Ciò che comunica il video di Angelica Benevieri è che proprio l’imitazione della persona con handicap dovrebbe essere forse la parte di cui ridere. Probabilmente non era questa l’intenzione della nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo, altrimenti non avrebbe mai scelto di fidanzarsi con l’ex concorrente del GF Vip 6.

Bisogna anche sottolineare che, se già oggi la Benevieri ha solo 20 anni, qualche hanno fa era ancora più giovane e probabilmente meno esperta di comunicazione. Rimane però il dubbio sul motivo per cui non ha ancora eliminato il video o non abbia ancora chiarito nulla ai propri fan nonostante sia diventato davvero virale nei primi giorni di settembre.

Ecco il video di Tik Tok ri-condiviso su Twitter, dove è nata la polemica: