Incredibile Charlene di Monaco: l’ultima indiscrezione è a dir poco sconvolgente! La principessa e suo marito sono d’accordo

Dopo una lunga serie di problemi fisici e psicologici ora sembra che la famiglia Grimaldi abbia ritrovato un minimo di unità. Alberto e la Wittstock vogliono continuare insieme.

Le vicende che hanno coinvolto Charlene di Monaco nell’ultimo anno e mezzo sono a dir poco altalenanti. Dalla crisi fisica e psicologica che l’ha costretta a rimanere in Sud Africa a lungo (inizialmente si parlò di un’infezione a seguito di un intervento odontoiatrico) fino alla degenza in Svizzera. La clinica specializzata che si trova a Zurigo, le ha permesso di ritrovare un minimo di serenità e sicurezza, recuperando anche le forze. Negli ultimi mesi la abbiamo ammirata di nuovo al fianco dei suoi cari, sempre bellissima ed elegante e con un sorriso ritrovato. Pensare che alla fine del 2021 si facevano sempre più insistenti le voci che parlavano addirittura di divorzio. Troppo dure da mandar giù le presunte “scappatelle” di Alberto II, così come il vortice di figure femminili che circondano il monarca del Principato. Evidentemente, però, qualcosa sta cambiando, si sta evolvendo, così che dalla piena aria di crisi ora sembra che il puzzle si sia ricomposto. Il bene primario è sempre quello di Jacques e Gabrielle. Ebbene i due gemelli potrebbero aver realizzato (involontariamente) un vero miracolo.

Incredibile Charlene di Monaco: la principessa e Alberto vogliono un altro bambino

Secondo le indiscrezioni riprese dalla stampa francese e provenienti da amici vicini alla coppia, la famiglia Grimaldi sembrerebbe pronta ad estendersi.

Qualcuno parla di pratiche avviate con gli avvocati per l’adozione di un bambino. L’idea è quella di dare un fratellino a Gabrielle e Jacques e non è escluso che possa essere fatto anche in modo naturale. Alcuni rumors di gossip insistono nel dire che un pancino sospetto sia spuntato sul fisico statuario dell’ex nuotatrice sudafricana. Forse per questo veste sempre di nero ultimamente?

Una serie di interrogativi che al momento non hanno trovato una conferma ufficiale, ma che stanno mandando in esaltazione tutti i sudditi di Montecarlo. Il massimo riserbo che contraddistingue i componenti reali della Rocca potrebbe presto cedere di fronte ad una clamorosa evidenza. Non resta che attendere qualche settimana.