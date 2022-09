Imma Tataranni 2, altro cambio di programma: i telespettatori sono delusi

La Rai è pronta a riaccogliere anche un’altra serie. Stiamo parlando di Imma Tataranni 2, con i telespettatori che possono finalmente esultare.

In queste settimane la Rai è pronta ad accogliere nuovamente anche Imma Tataranni che tornerà in onda con la seconda stagione. Infatti il servizio pubblico ha deciso di sconvolgere la programmazione: cosa sta succedendo.

In queste ore la Rai ha dato una comunicazione importante. Infatti Imma Tataranni 2 andrà in onda a fine mese. Il servizio pubblico ha deciso di comunicare la prima data per il debutto della nuova stagione della serie con Vanessa Scalera. Questa doveva esordire con le nuove puntate il prossimo 22 settembre, ma è stata spostata a causa delle elezioni politiche.

Come tutti ricordiamo, nell’ultima puntata l’abbiamo vista mentire a Pietro mentre è fuori con Calogiuri e proprio il promo rivela che le foto della bella ‘coppietta’ arriveranno sul telefono di Pietro che, a quel punto, dubiterà della moglie. I due quindi decideranno di discutere di tutto ciò a tavola, davanti alla loro figlia, dove parleranno del giovane. Scopriamo quindi la promo della nuova stagione della serie.

Imma Tataranni 2, arriverà a fine mese: la promo della Rai

Nei primi episodi della nuova stagione di Imma Tataranni, vedremo la protagonista e Pietro che saranno pronti a risolvere i loro problemi di coppia mentre la stessa foto arriverà a Vitali. Allo stesso tempo Romaniello è pronto a mettere in moto una macchina del fango contro la Tataranni per fermare così le sue indagini. A questo punto, a causa del possibile tradimento, Pietro crollerà. Poi l’uomo incontrerà casualmente Calogiuri che chiede scusa aggiungendo anche che sta per sposarsi con Jessica e che nella sua vita c’è una grande novità.

A tutto ciò si andrà ad aggiungere che , le giornate del Pubblico Ministero sono gravate dall’immancabile conflitto con la figlia e dalla preoccupazione per la madre, rimasta sola dopo la partenza improvvisa del badante. Sarà quindi Imma a fare il passo decisivo con Pietro e a impegnarsi per risolvere i problemi di tutti. La Tataranni risolverà anche i problemi di Calogiuri, a cui starà per succedere qualcosa di inaspettato.