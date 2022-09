Controlla se possiedi questa moneta da 1 euro: ne vale addirittura 70 mila. Potresti ritrovarti un vero tesoro in casa senza saperlo

Gli esperti e collezionisti di monete storiche e preziose sono disposti a tutto pur di accaparrarsi i pezzi più introvabili. Ne esiste una da 1 euro che batte davvero ogni record.

I collezionisti sono pronti a tutto pur di ottenere i pezzi pregiati che vogliono. Per molti anni, anche nel nostro paese, ad andare per la maggiore sono stati i francobolli. Un vastissimo repertorio difficile da possedere interamente e con quotazioni davvero ragguardevoli. Basti fare riferimento al famoso Gronchi Rosa, ovvero un esemplare emesso dall’Italia il 3 aprile 1961 per commemorare il viaggio del presidente della Repubblica Giovanni Gronchi in Sudamerica. Il corso di validità legale sarebbe dovuto partire dal successivo 6 aprile, data di partenza dell’esponente del Quirinale, ma la validità fu sospesa e il francobollo fu sostituito con il “Gronchi grigio”. Da quel momento in poi alcuni pezzi di questo francobollo sono arrivati a valere addirittura 30.000 euro. Pensare che esistono esperti di numismatica e collezionisti di monete che sono disposti a mettere sul piatto più del doppio per avere un conio di 1 euro. Si avete capito bene, una semplice moneta di taglio ridotto che può fare la fortuna di una persona.

Moneta da 1 euro davvero speciale: messa in vendita su eBay a quasi 70 mila euro

Questo pezzo, messo in vendita su eBay presenta alcuni banalissimi errori di conio. Queste imperfezioni la rendono unica e per questo introvabile.

Come tutti sanno sulla moneta da 1 euro, emessa per la prima volta nel 2002 in Italia (anno dell’entrata in vigore della valuta unica comunitaria) è rappresentato l’uomo vitruviano di Leonardo Da Vinci. Il simbolo scelto dal nostro paese è diventato uno dei più apprezzati a livello europeo. Quello che però apprezzano gli esperti sono gli errori. In questa moneta a balzare all’occhio è la totale mancanza della data di emissione. Arrivata in fretta e furia alle stampe, per sostituire la Lira, deve evidentemente essere uscita dalla Zecca con questo difetto imperdonabile. Chi l’ha messa su eBay al prezzo di 68.000 euro non può che ringraziare. Controllate bene nelle vostre tasche, potreste avere anche voi un vero tesoro sconosciuto.